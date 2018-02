Basket Ruggi, trasferta a Capri.

Riprende il campionato di serie B femminile. Prima gara della Fase ad Orologio che vede le ragazze del Basket Ruggi, in trasferta a Capri.

Vittoria all’andata, sconfitta al ritorno, questo quanto accaduto nella fase regionale del campionato. Quarto posto in classifica per le isolane, ormai lontane dalla zona calda della classifica, sesto per le salernitane che han messo in tasca la salvezza ormai da qualche turno, ma che han voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A dirigere l’incontro delle ore 16 saranno Ricci Davide e D’Aiello Antonino di Caserta.

SETTORE GIOVANILE. Torna il Join The Game, edizione 2017/2018 riservata alle categorie maschili e femminili, under 13 e under 14. Il Basket Ruggi Salerno parteciperà con ben quattro squadre, due per ogni categoria femminile. Questo il programma:

Categoria UNDER 13 Femminile (2005\2006\2007)

Tendostruttura di via Don Minzoni, Battipaglia

Riconoscimento ore 8:15

Categoria UNDER 14 Femminile (2004\2005\2006)

Pala Zauli di via Don Minzoni, Battipaglia

Riconoscimento ore 8:15