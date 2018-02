Basket Ruggi, sconfitta a Capri, le soddisfazioni vengono dalle Under.

Il Basket Ruggi tiene botta alla più esperta Capri fino all’intervallo, poi è monologo isolano che s’impone 68-42.

Viste le assenze di Scarpato, Martines, Montiani e De Feo e con tante giovanissime 2002 alla contesa, le rosso blu di coach Pignata partono con il freno a mano tirato, subendo il primo break al decimo minuto, 18-7. Nel secondo periodo di gioco sono due triple consecutive del capitano salernitano Di Pace a suonare la sveglia e a dare la carica a tutto il gruppo che riduce il gap e si porta fino al -6 dell’intervallo lungo, 32-26. Alla ripresa delle ostilità, Vian sponda Olimpia, si carica la squadra sulle spalle e con i suoi 11 punti del quarto, spinge le isolane al trentesimo, sul 51-33. L’inerzia della gara prende quindi una piega ben precisa che porta le padroni di casa al successo.

Olimpia Capri – Basket Ruggi Salerno 68-42 (18-7, 14-19, 19-7, 17-9)

Tabellini: Bisogno 4, Fumo 4, Panteva 2, Panniello 5, Germano 5, Di Pace 18, Di Martino 2, Patanè 2, Opacic. Coach Pignata

SETTORE GIOVANILE. Domenica si è tenuta la Fase Provinciale del Join the Game femminile, il torneo 3vs3. Grandi risultati e record per il Basket Ruggi che porta tutti e quattro i gruppi partecipanti, due nella categoria under 13 e due nella categoria under14, alle Finali Regionali che si terranno il prossimo 25 Marzo.