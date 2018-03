Basket Ruggi, in casa contro Sorrento il penultimo impegno stagionale.

Penultimo impegno stagionale e ultimo tra le mura amiche dello Zauli quello che il Basket Ruggi Salerno terrà sabato pomeriggio alle 16:30 ospitando la Polisportiva Sorrento.

A salvezza ormai consolidata, il team caro al presidente Pignata, che per l’occasione dovrà fare ancora a meno di alcune pedine out per infortunio, cercherà di chiudere in bellezza la stagione sul proprio campo e davanti al proprio pubblico. La gara sarà diretta da Chiara Melchionda e Simone Argenio della sezione di Avellino.

SETTORE GIOVANILE. Fermi tutti i campionati giovanili categoria under 13 e under 14 in quanto domenica mattina si terranno le Finali Regionali del Join the Game, torneo 3vs3. Il Basket Ruggi, che ha dominato la fase provinciale passando con tutti i propri gruppi, si presenterà alla kermesse che permetterà il passaggio alle Finali Nazionali con una squadra nella categoria under 13 e due nella categoria under 14 femminili.