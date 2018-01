Basket Bellizzi, vittoria a Mugnano.

Successo in trasferta per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 15° turno del campionato di Serie C Silver, i gialloblu si impongono col risultato di 36-61 sul campo di Mugnano Basket. Gara attenta da parte degli uomini di coach Orlando, che tengono bene in fase difensiva e sfruttano la vena realizzativa di Dondur, Trapani ed Esposito. I padroni di casa provano ad affidarsi alle iniziative di Angelino che però, nonostante i 17 punti messi a referto, non riesce ad evitare la sconfitta. Grazie a questa vittoria, il Basket Bellizzi approda a quota 22 punti in classifica. Complice il passo falso di Maddaloni sul campo della Pallacanestro Partenope, Di Mauro e compagni si assestano al quarto posto solitario in classifica.

LA CRONACA

Grande equilibrio nel primo quarto, con le due squadre che rispondono punto su punto. Vaccaro, Angelino e D’Angelo guidano Mugnano. Sul versante opposto Dondur fa subito capire di essere in serata. Il serbo è bravo a sfruttare gli assist di Ferrigno sulle situazioni di pick and roll. Trapani guida alla perfezione il gioco gialloblu, trovando anche il canestro sia in penetrazione che dalla lunga distanza. Allo scadere della prima frazione, arriva anche la prima bomba di Esposito che regala il +1 agli ospiti.

Grazie ad un’ottima difesa, nel secondo quarto Bellizzi tiene basso il punteggio di Mugnano e riesce ad allungare. La squadra di Olivo si affida alle iniziative personali del solito Angelino e alla tripla di Pascarelli, lasciato colpevolmente libero di tirare dall’arco dei 6,75 metri. I gialloblu si affidano ancora ad Esposito, Trapani e Dondur, che firmano 13 punti nel parziale. All’intervallo lungo, la squadra di Orlando è avanti 24-31.

Al rientro dagli spogliatoi, la compagine ospite riesce a gestire con grande oculatezza il vantaggio acquisito. Lo scarto si tiene sempre attorno alla doppia cifra, con Mugnano che trova il canestro prevalentemente su tiro libero. Bellizzi, dall’altro lato, continua a sfruttare il vantaggio spalle a canestro dei suoi lunghi Dondur ed Esposito ed arriva all’ultimo intervallo sopra di 11 (33-44).

Nell’ultima frazione gli ospiti stringono ulteriormente le maglie difensive, concedendo appena 3 punti in 10’ a Mugnano. In attacco, sono ancora i soliti Esposito, Dondur e Trapani a concretizzare l’ottima circolazione di palla. Lo strappo è decisivo, con Bellizzi che si porta sul +20 (36-56). Nel finale si iscrive a referto anche Izzo, ben servito su due collaborazioni di Ferrigno prima e Valentino poi. Al suono della sirena, il tabellone recita 36-61. Un successo importante, che rappresenta un ottimo viatico in vista del big match di domenica, quando al “PalaBerlinguer” di Bellizzi arriverà la capolista San Nicola Basket Cedri.

Le dichiarazioni di coach Orlando

«Sono due punti molto preziosi, conquistati su un campo difficile. Tutte le squadre di alta classifica hanno sofferto sul parquet di Mugnano e questo dà ancora più valore al nostro successo. Siamo stati bravi a giocare una partita di grande energia e concentrazione per tutti i 40’, proprio come avevo chiesto ai ragazzi alla vigilia. Ora ci rituffiamo nel lavoro, attesi da una settimana che ci condurrà al match casalingo contro Cedri. Daremo il massimo in questi giorni per farci trovare più che pronti alla gara».

IL TABELLINO

MUGNANO BASKET

Sarnataro 2, Cotena 2, Angelino 17, Pascarelli 3, Montanino, Russo, De Gregorio 1, D’Angelo 5, Bacco, Vaccaro 6.

Coach: Olivo

BASKET BELLIZZI

Spinelli 4, Ferrigno 4, Barrella n.e., Valentino, Izzo 5, Dondur 18, Di Mauro 2, Diop, Trapani 16, Esposito 12.

Coach: Orlando

PARZIALI: 17-18, 7-13, 9-13, 3-17.