Basket Bellizzi, vittoria esterna ad Angri.

Vittoria di carattere e maturità per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, che si impone 71-77 sul campo di Angri Pallacanestro. Al “PalaGalvani” i gialloblu conquistano 2 punti fondamentali, contro una diretta rivale nella corsa play-off. Gli ospiti passano al termine di una partita dall’alto coefficiente di difficoltà, durante la quale Di Mauro e compagni si erano dapprima ritrovati a controllare la contesa e poi costretti a domare il tentativo di rientro dei padroni di casa. Grazie ad un ultimo quarto di grande personalità, i ragazzi di coach Nino Sanfilippo sono riusciti a condurre in porto il successo e mettere un altro tassello importante al proprio mosaico stagionale.

LA CRONACA

Bellizzi parte meglio, con Malalu ed Esposito che portano gli ospiti sul 2-8 dopo i primi 3’ di gioco. Guidati da Forino, i padroni di casa trovano la reazione e la parità (8-8). Bellizzi risponde con Trapani, che trova i primi 3 punti di una serata che sarà da incorniciare. Il playmaker gialloblu chiuderà con 25 punti realizzati e 31 di valutazione, risultando decisivo ai fini delle sorti della gara. Bellizzi colpisce a più riprese dall’arco, con lo stesso Trapani, Esposito e Iannicelli. Angri è tenuto a galla da un incontenibile Forino, che mette a segno 12 punti nei primi 10’ di gara. Alla prima interruzione il punteggio è di 16-20.

Alla ripresa del gioco, Angri piazza un mini-break di 6-0 e si porta avanti 22-20. I viaggianti rispondono subito con un controparziale di 7-0 firmato da Esposito e Malalu. Con Hankerson al di sotto dei propri standard, la squadra di coach Costagliola trova ancora in capitan Forino il proprio terminale offensivo primario. Ma i gialloblu ne hanno di più e con Trapani colpiscono ancora dalla lunga distanza. Coach Sanfilippo trova risorse anche dalla panchina, con Filippi che garantisce il proprio contributo in termini di fisicità e punti quando chiamato in causa. I 2 punti in appoggio realizzati da capitan Marco Di Mauro chiudono un 2° quarto a completo appannaggio degli ospiti, che rientrano negli spogliatoi avanti 27-39.

L’interruzione giova ai padroni di casa, che si ripresentano sul parquet con maggiore determinazione. Hankerson inizia a mettere sempre più giri nel motore, trovando 5 punti in poco più di un minuto. Anche sotto le plance, Angri è più presente grazie alla prestanza fisica di Zeneli. Il pivot albanese dà tanto filo da torcere ai lunghi di Bellizzi, trovando la via del canestro con grande frequenza. Bellizzi non trova gli stessi sbocchi offensivi del primo tempo e soffre le offensive grigiorosse. Così, a metà quarto, Angri ha quasi annullato lo svantaggio (43-46). Stonkus prova a ricacciare indietro i Condors che però, guidati ancora da Zeneli, trovano addirittura la parità (52-52) a 36” dall’ultima interruzione. La tripla realizzata da Iannicelli permette a Bellizzi di arrivare agli ultimi 10’ di gara avanti di un solo possesso (52-55).

Con un abbrivio chiaramente favorevole ai padroni di casa, Bellizzi sfodera un ultimo quarto di grande sagacia e personalità. Pronti via, Filippi trova 5 punti che aprono il periodo. La tripla di Trapani completa il break di 8-0 con cui gli ospiti danno una spallata fondamentale alla partita (52-63). I gialloblu blindano il proprio canestro, con Angri che trova i primi punti del periodo dopo quasi 4’ di gioco. I grigiorossi si affidano ancora alle mani degli uomini migliori. Zeneli, Hankerson e Forino provano a tenere accesa la luce. I viaggianti trovano però dalla lunetta i punti per contenere il tentativo di rientro angrese. Alla sirena finale il tabellone segna 71-77 e decreta il blitz esterno di Bellizzi.

IL TABELLINO

ANGRI PALLACANESTRO

Cimminella 4, Hankerson 15, Tramonti N.E., Nicolaio N.E., Coppola N.E., Dimitriu 5, Cucco 2, Forino 24, D’Apice N.E., Chiavazzo 8, Zeneli 13.

Coach: Massimo Costagliola.

BASKET BELLIZZI

Vitale N.E., Salerno N.E., Spera, Malalu 14, Iannicelli 6, Stonkus 8, Barrella N.E., Di Mauro 2, Filippi 8, Kupchak 2, Trapani 25, Esposito 12.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 16-20 (16-20); 27-39 (11-19); 52-55 (25-16); 71-77 (19-22).