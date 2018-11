Basket Bellizzi, vittoria e primato in classifica contro Angri.

È un vero e proprio capolavoro quello firmato dal Semprefarmacia.it Basket Bellizzi nell’8° turno del campionato di Serie C Gold. Al “PalaBerlinguer” i gialloblu si impongono 77-70 contro Angri Pallacanestro ed infliggono la prima sconfitta stagionale alla capolista.

La vittoria arriva al termine di un match dalle emozioni infinite, in cui i gialloblu hanno rischiato più volte di vedersi sfuggire di mano la partita. Ma il carattere e la capacità di soffrire hanno permesso agli uomini di coach Sanfilippo di restare sempre nel match, fino ad uno straordinario terzo quarto che ha segnato le sorti della gara. Con questi 2 punti, Bellizzi raggiunge quota 12 e condivide la vetta della classifica con ben altre quattro squadre: Pallacanestro Partenope, Basket Sarno, Pallacanestro Salerno e la stessa Angri.

LA CRONACA

Bellizzi parte subito bene, con una grande aggressività che sorprende gli ospiti. La tripla di Trapani e i due canestri di Malalu regalano il +7 ai padroni di casa (11-4), con coach Massaro che è costretto a chiamare il time-out. L’interruzione porta gli effetti sperati: Angri rientra meglio sul parquet, mentre Bellizzi commette palle perse in serie che spalancano le porte del contropiede ad Hankerson. In poco meno di 4’, i viaggianti mettono a segno un pesante 12-0 di parziale che ribalta il risultato (11-16). La tripla di Iannicelli chiude il primo quarto sul 14-16.

Nella seconda frazione, Angri preme subito con decisione. Trascinati da un Hankerson incontenibile, i grigiorossi provano una nuova fuga, portandosi sul 20-31. Bellizzi trova ancora una volta la reazione, anche grazie alle due triple consecutive del solito Stonkus (miglior marcatore dei suoi, con 23 punti realizzati). A 2’ dall’intervallo lungo, i due arbitri fischiano un fallo dubbio di Di Mauro su Hankerson. Le proteste del capitano costano il tecnico, che scatena le ire in panchina di coach Sanfilippo. L’episodio, apparentemente sfavorevole, dà una svolta emotiva positiva alla partita dei padroni di casa. Le due triple nell’arco di un minuto, realizzate da Esposito, accendono ancor di più l’entusiasmo e mandano le due squadre negli spogliatoi sul 34-35.

Alla ripresa del gioco, Bellizzi prova ad imprimere un’accelerata alla partita con un parziale di 7-0. Gli ospiti sono però bravi a non disunirsi e con capitan Forino completano la rimonta che riporta il punteggio in parità (45-45). Spinti anche dal calore e dal sostegno incessante dei propri tifosi, i gialloblu gettano il cuore oltre l’ostacolo e danno un’altra spallata al match. Prima la tripla di Trapani, poi i sei punti di Malalu, conditi da due schiacciate che incendiano il palazzetto, e Bellizzi arriva all’ultimo intervallo avanti 54-47.

Nell’ultimo quarto le due squadre provano a dar fondo a tutte le proprie energie. La stanchezza inizia ad affiorare da entrambi i lati e gli attacchi hanno la meglio sulle difese in maniera sistematica. Ne vien fuori il parziale dal punteggio più alto (23-23), in cui però Angri non trova mai lo spunto per riacciuffare il risultato. Con un Hankerson che fa più fatica a trovare spazi in campo aperto, gli ospiti devono far leva sulla fisicità sotto canestro di capitan Forino. Bellizzi è però perfetta nel gestire il tentativo di ritorno ospite e a portare a casa il successo. La sirena finale fissa il risultato sul 77-70, decreta il successo dei gialloblu e l’approdo in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Ciliberti N.E., Salerno N.E., Spera 2, Malalu 12, Valentino 3, Iannicelli 10, Stonkus 23, Barrella, Di Mauro 2, Sconza N.E., Trapani 15, Esposito 10.

Coach: Antonino Sanfilippo.

ANGRI PALLACANESTRO

Cimminella 2, Hankerson 33, Coppola N.E., Dimitriu 5, Gallo N.E., Cucco 6, Tramonti N.E., Forino 17, Varone N.E., Sherman N.E., D’apice, Chiavazzo 7.

Coach: Massimo Massaro.

PARZIALI: 14-16; 20-19; 20-12; 23-23.