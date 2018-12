Basket Bellizzi, vittoria e primato contro Sarno.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi serve il poker e si tiene stretta la vetta della classifica. I gialloblu si impongono 57-64 sul campo del Basket Sarno e conquistano la quarta vittoria consecutiva. Il successo arriva al termine di una partita equilibrata, al cospetto di un avversario che si è dimostrato tiglioso e difficile da superare. Trascinati da un grande Kalanj, i padroni di casa hanno dato filo da torcere fino alla fine e rischiato di guastare la festa ai ragazzi di coach Sanfilippo. Con questi 2 punti, Di Mauro e compagni mantengono la vetta della classifica, in coabitazione con Pallacanestro Partenope e Pallacanestro Salerno.

LA CRONACA

L’inizio di gara è lanciato da parte di entrambe le squadre. Kalanj dimostra subito di essere il catalizzatore e finalizzatore principe tra le proprie fila. Pronti via, il pivot di casa infila i primi 5 punti in meno di 1’. Dall’altro lato, gli ospiti prendono subito le misure dalla lunga distanza. Guidati da un Esposito in serata di grazia dall’arco dei 6,75 metri (il numero 57 chiuderà da top scorer con 20 punti realizzati), i gialloblu chiuderanno i primi 10’ con ben cinque triple messe a referto. I viaggianti lavorano molto bene anche sotto canestro e, grazie anche alla fisicità di Valentino, conquistano numerosi rimbalzi offensivi che regalano possessi extra in serie. Alla prima sirena, Bellizzi è avanti 19-21.

Nel secondo quarto la gara si mantiene in grande equilibrio per i primi 5’. A metà del parziale, Bellizzi trova un break di 8-0 (firmato da Esposito e Iannicelli) e si porta sul 25-33. Sarno tenta la reazione per non lasciar scappare via gli avversari. I gialloblu trovano però in Stonkus una freccia sempre pronta ad essere scoccata e a colpire il bersaglio. Il lituano infila 7 punti in rapida successione che danno una sterzata al punteggio. All’intervallo lungo, gli ospiti conducono 34-42.

Al rientro dagli spogliatoi, Bellizzi prova ad imprimere l’accelerata decisiva alla partita. I ragazzi di coach Sanfilippo fanno segnare un altro break (2-7) che regala il massimo vantaggio di +13 (36-49). La seconda parte di frazione è caratterizzata dall’ampia rotazione attuata da entrambi i tecnici e dalle difficoltà degli attacchi a trovare la via del canestro. Il punteggio rimane bloccato per quasi 4’, prima che Malau e Cannavale mettano a segno i due canestri che portano le due squadre all’ultima interruzione sul 42-53.

Con 11 lunghezze di vantaggio da gestire, Bellizzi perde un poco di aggressività e lucidità sia in attacco che in difesa. La determinazione di Sarno permette a Passacantilli e compagni di rifarsi sotto e rimettere in discussione la partita. Con due triple ed altrettanti tiri liberi, Kalanj mette a segno 8 punti che permettono ai padroni di casa di arrivare fino al -1 (55-56). Nel momento più difficile della partita, però, i gialloblu tirano fuori la grinta che serve per portare a casa la vittoria. La tripla di Stonkus ed i due liberi di Trapani spengono le velleità dei padroni di casa e fissano il punteggio finale sul 57-64.

Le dichiarazioni di coach Sanfilippo

Dopo la partita, il tecnico gialloblu ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo disputato una gara discreta per 30’. Poi abbiamo smesso di essere aggressivi in attacco e commesso qualche cattiva lettura in fase difensiva. I nostri avversari si sono dimostrati molto coriacei e sono riusciti a rifarsi sotto. Nel momento cruciale del match, però, abbiamo giocato due attacchi veri e una difesa corretta che ci hanno permesso di portare a casa la vittoria. Dobbiamo cercare di essere attenti e precisi per tutta la partita, non basta esserlo per 26/27 minuti. C’è bisogno di imparare a leggere meglio i momenti della gara. In questo siamo ancora carenti, anche se vedo segnali incoraggianti».

IL TABELLINO

BASKET SARNO

Ferrigno 7, Esposito 13, Catapano 9, Kalanj 19, Passacantilli 6, Paolo N.E., Lalilc N.E., Maksimovic, Robustelli N.E., Fucci, Squitieri N.E., De Matteis N.E., Caiazza N.E., Cannavale 3.

Coach: Fabrizio Russo.

BASKET BELLIZZI

Salerno N.E., Spera, Malalu 4, Valentino 2, Iannicelli 10, Stonkus 19, Barrella, Di Mauro, Sconza, Trapani 9, Esposito 20.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 19-21; 15-21; 8-11; 15-11.