Basket Bellizzi, vittoria contro Sarno.

Seconda vittoria consecutiva per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 22° turno di campionato, i gialloblu si impongono 86-68 sul Basket Sarno e danno seguito al brillante successo ottenuto 7 giorni prima sul parquet di Angri. I 2 punti conquistati permettono a Di Mauro e compagni di tenere il ritmo delle prime tre della classe e di allungare sulle squadre che sono alle spalle. Un altro passo importante verso i playoff, dunque, per i ragazzi di coach Nino Sanfilippo.

LA CRONACA

L’inizio di gara è molto equilibrato. Nonostante i soli 8 effettivi a disposizione di coach Russo, Sarno si presenta sul parquet con grande determinazione. A metà del primo quarto, i padroni di casa fanno segnare però un primo break di 10-0 che porta i gialloblu avanti 15-8. I biancorossi si affidano alle mani sapienti di Catapano: il numero 7 sarà miglior realizzatore della gara con 28 punti messi a referto. Bellizzi dimostra di avere però la mano caldissima dall’arco: Trapani, Di Mauro e Iannicelli colpiscono in successione il bersaglio. Alla prima interruzione, i padroni di casa conducono 28-17.

Nel secondo quarto il punteggio ad elastico illustra perfettamente l’andamento della gara. Bellizzi tenta di allungare più volte, i viaggianti sono bravi a non lasciarsi scappare di mano la partita e a restare nel match. Coach Sanfilippo trova importanti risorse dalla panchina, con Filippi che si rivela elemento prezioso nella lotta sotto le plance e in fase realizzativa. Guidati da Catapano e da un Kalanj cresciuto col passare dei minuti, Sarno riesce però a dimezzare lo svantaggio. All’intervallo lungo, il tabellone segna 42-37.

Al rientro dagli spogliatoi, i biancorossi dimostrano di essere ampiamente in partita. I 5 punti messi da Catapano riportano gli ospiti ad un solo possesso di distacco (44-42). Bellizzi trova in Filippi l’uomo che suona la carica. Canestro e fallo con annesso tiro libero realizzato per il numero 22, che apre il minibreak di 7-0 dei padroni di casa. I viaggianti si aggrappano ai due uomini migliori, Catapano e Kalanj, per non scivolare dietro nel punteggio. Bellizzi inizia però a mettere sempre più giri nel motore ed i ritmi si alzano. Con un roster ridotto all’osso e rotazioni forzatamente ridotte, tra le fila di Sarno comincia ad affiorare la stanchezza. I gialloblu sono ancora letali dalla distanza e con Romanelli trovano il gioco da 4, tripla più libero aggiuntivo, che porta all’ultima pausa sul punteggio di 67-50.

Con un vantaggio ampio maturato nel terzo periodo, Esposito e compagni affrontano l’ultimo quarto con la consapevolezza di poter gestire la gara. Sarno ci prova ancora ma senza avere le forze necessarie per impensierire i padroni di casa. Iannicelli fa il fenomeno dalla distanza ed infila tre triple consecutive che contribuiscono ad aumentare lo scarto. Il tiro in sospensione di Malalu e l’appoggio di Catapano fanno calare il sipario sulla partita. Al suono della sirena, il tabellone recita 86-68 e decreta il successo di Bellizzi.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Romanelli 4, Spera, Malalu 13, Iannicelli 17, Stonkus 4, Barrella, Di Mauro 16, Filippi 13, Sconza, Kupchak 8, Trapani 11, Esposito.

Coach: Antonino Sanfilippo.

BASKET SARNO

Ferrigno 5, Esposito 15, Catapano 28, Maksimovic 7, Robustelli, Fucci, Kalanj 13, Caiazza.

Coach: Fabrizio Russo.

PARZIALI: 28-17 (28-17); 42-37 (14-20); 67-50 (25-13); 86-68 (19-18).