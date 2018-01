Basket Bellizzi vince a Nola.

Arriva la sesta vittoria consecutiva per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. I gialloblu passano sul campo del C.A.P. Nola Basket col punteggio di 76-91. Il successo arriva al termine di una partita combattuta, durante la quale i gialloblu sono stati bravi a non disunirsi nei momenti di difficoltà e a trovare la forza per reagire. Con una prova di carattere e concentrazione, la squadra di coach Orlando porta a casa altri due punti preziosi per la corsa alle prime posizioni della classifica.

LA CRONACA

Il primo quarto è equilibrato e viaggia a punteggio molto alto. Nola si affida soprattutto alle giocate di Auriemma, vera e propria spina nel fianco per la difesa ospite. Oltre ad essere preciso nelle conclusioni, il pivot bianconero carica di falli sia Dondur (2 già nel primo quarto) che Valentino e Izzo. Di contro, Bellizzi si affida alla velocità di Ferrigno ed Esposito per colpire in contropiede. I gialloblu fanno girare bene palla, con Trapani che riesce ad imbeccare i compagni nonostante la difesa schierata di Nola. Al primo intervallo, il punteggio è di 22-24.

Nella seconda frazione, i ritmi si riducono notevolmente. È il solito Auriemma la minaccia numero uno per Bellizzi. I bianconeri trovano il canestro con regolarità, grazie anche alle giocate di Errico e Catapano P. La squadra di coach Orlando non riesce a trovare le giuste contromisure e vede gli avversari scappare via nel punteggio (40-33). Il tecnico gialloblu chiama un time-out per spezzare il ritmo a Nola. L’interruzione porta i frutti sperati, con Bellizzi che si ricompatta e riesce a chiudere il secondo quarto con un distacco di soli 3 punti (42-39).

Al rientro dagli spogliatoi, Nola sceglie di mantenere un ritmo cadenzato. Bellizzi però comprende che è il momento di spingere sull’acceleratore per invertire l’inerzia della partita. Di Mauro e compagni riescono a stringere le maglie difensive, limitando soprattutto Auriemma (soltanto 2 punti per lui nel quarto). In fase offensiva, la palla riprende a circolare con velocità e precisione. Dondur inizia a far la voce grossa nel pitturato, combattendo sotto le plance e contribuendo a creare situazioni di tiro aperto per gli esterni. I vari Ferrigno, Spinelli, Esposito e Di Mauro non si fanno pregare ed iniziano a colpire dalla lunga distanza. Intensità difensiva ed ampiezza di gioco in fase d’attacco permettono ai gialloblu di arrivare all’ultima interruzione avanti 59-62.

Nell’ultima frazione arriva lo strappo che decide la partita. Bellizzi sembra non accusare la stanchezza dei primi 30’ e corre in contropiede con tutti i suoi effettivi. Dondur è un leone, con canestri realizzati in successione e diversi falli subiti dagli esterni di Nola. I padroni di casa provano a non perdere terreno, guidati soprattutto dai punti di Errico (8 per lui nel parziale). L’accelerata ospite è però di quelle che fanno male. Con un parziale 17-29, la squadra di Orlando indirizza il match in proprio favore. Alla sirena finale, il tabellone recita 76-91.

IL TABELLINO

C.A.P. NOLA BASKET

Riccio, Caccavale, Genovese, D’angelo 9, Catapano P. 23, Luminelli, Esposito 3, Auriemma 24, Errico 17, Ruotolo, Catapano G., Franzese n.e.

Coach: Grande.

BASKET BELLIZZI

Spinelli 13, Ferrigno 15, Barrella n.e. Valentino 2, Izzo, Dondur 26, Di Mauro 8, Diop 2, Trapani 11, Esposito 14.

Coach: Orlando.