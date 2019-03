Basket Bellizzi vince in casa del Basket Irpinia.

Terzo successo di fila per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, che si impone 56-67 sul campo del Basket Irpinia. I gialloblu conquistano 2 punti importanti, che permettono di agganciare al 3° posto la Pallacanestro Salerno e di mettere momentaneamente la testa davanti in virtù degli scontri diretti favorevoli. Bellizzi sarà però chiamato ad osservare il proprio turno di riposo all’ultima giornata di campionato e dovrà dunque attendere gli esiti dagli altri campi per conoscere la posizione finale.

LA CRONACA

La partita del Pala “Del Mauro” si apre con la tripla di Esposito, a cui risponde immediatamente Granata. Il numero 12 irpino sarà il mattatore della partita, con 24 punti messi a referto. È proprio lui a regalare il primo mini-break ai padroni di casa, che si portano sul +5 (8-3) dopo meno di 3’ di gioco. Bellizzi si affida alle giocate di Trapani e Malalu. I viaggianti riescono a penetrare in area e a mettere l’olandese in condizione di sfruttare la propria struttura fisica imponente e trovare la via del canestro. I 4 punti realizzati da capitan Di Mauro annullano il gap a meno di 4’ dal primo intervallo (13-12). Granata torna a sparare da fuori ma Iannicelli non è da meno e risponde immediatamente dall’arco. I 2 punti di Trapani regalano il vantaggio agli ospiti e chiudono la prima frazione sul 16-17.

Ad inizio secondo quarto, Bellizzi trova due realizzazioni dall’arco con Iannicelli e Spera e si porta sul 20-25. I padroni di casa dimostrano però di essere altrettanto pericolosi dai 6,75 metri e rispondono subito con De Meo. A metà parziale gli attacchi vivono un momento di stasi, con le due squadre che non riescono a trovare la via del canestro. Il punteggio torna a muoversi dopo quasi 2’, col libero realizzato da Ferrara dopo il fallo tecnico chiamato a coach Sanfilippo. Ancora dalla lunetta è De Meo a mettere dentro i due liberi che valgono il sorpasso (27-26). Bellizzi risponde sempre a cronometro fermo, con Filippi che fa 2/2. Con le squadre a strettissimo contatto, la precisione dalla linea della carità diventa importante. Sono proprio due liberi realizzati da Trapani a mandare le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 28-32.

Alla ripresa del gioco, il match segue l’andamento dei primi 20’ di gara. Le squadre rispondono colpo su colpo e lo scarto resta minimo. A metà frazione, però, Bellizzi trova lo spunto per dare una spallata alla partita. Con tre realizzazioni dalla distanza, gli ospiti mettono a segno un break di 3-11 che contribuisce a dilatare il distacco (37-48). I 2 punti di Bianco mandano le squadre all’ultima interruzione sul 39-48.

Negli ultimi 10’, Granata e compagni sono chiamati a ricucire lo strappo. L’intento non si tramuta però in fatti concreti, con il punteggio che fatica a muoversi nei primi 2’ del quarto. Il fallo antisportivo di Fato su Iannicelli dà il là al break di 6-0 con cui Bellizzi si porta sul +15 (39-54). Trovato lo strappo decisivo, gli ospiti sono perfetti nel gestire gli ultimi minuti di gara. Il Basket Irpinia dà fondo a tutte le proprie risorse, senza però riuscire a rientrare in partita. Alla sirena finale, il tabellone segna 56-67 e decreta il successo per i ragazzi di coach Sanfilippo.

IL TABELLINO

BASKET IRPINIA

Fato 2, Idrissou 6, De Meo 7, Coppola 2, Ferrara 4, Izzo, Bianco 3, Granata 24, Esposito 3, Iannicelli 4, Terraglia 1.

Coach: Luca Iannaccone.

BASKET BELLIZZI

Spera 3, Malalu 4, Iannicelli 10, Stonkus 6, Barrella, Di Mauro 18, Filippi 5, Sconza, Kupchak 2, Trapani 12, Esposito 7.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 16-17 (16-17); 28-32 (12-15); 39-48 (11-16); 56-67 (17-19).