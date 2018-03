Basket Bellizzi vince a Casavatore.

Nel 23° turno del campionato di Serie C Silver, il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi si impone 70-92 sul campo della Neapolis Basket Casavatore. A 48 ore dalla sconfitta patita ad Angri, i ragazzi di coach Orlando sono stati bravissimi a recuperare le energie fisiche e mentali per portare a casa la vittoria. Con questo successo, i gialloblu arrivano a quota 34 punti in classifica ed agganciano Maddaloni (sconfitta in casa dalla Virtus Pozzuoli).

LA CRONACA

La gara si apre con la bomba di Esposito, che sblocca immediatamente il punteggio. Sin dai primissimi minuti, Dondur dimostra di essere un rebus difficile da risolvere per la difesa di Casavatore. Il numero 14, ben assistito dai compagni di squadra, mette a segno 8 punti consecutivi con ben quattro schiacciate. I padroni di casa fanno fatica a trovare il canestro ed i primi 5 punti arrivano tutti a cronometro fermo. La squadra di coach Orlando concede pochissimo in fase difensiva ed è perfetta nella circolazione della palla in attacco. Il primo quarto si chiude così sul punteggio di 11-24.

Nel secondo quarto la partita segue il filo dei primi 10’. Casavatore si affida al solo Ordine, l’unico in grado di trovare il canestro con una certa regolarità. La difesa a zona ordinata da coach Cupito, permette agli ospiti di innescare i tiratori da 3 punti. Bellizzi non si fa pregare e punisce con i vari Di Mauro, Trapani e Spinelli (quest’ultimo top scorer del match con 25 punti a referto). Alle realizzazioni dalla lunga distanza, Bellizzi alterna i servizi in area per il solito Dondur che fa la voce grossa nel pitturato. All’intervallo lungo, il tabellone recita 28-53.

Al rientro dagli spogliatoi, Casavatore prova a ridurre lo svantaggio. I padroni di casa sfruttano anche qualche calo di concentrazione di Bellizzi e mettono a segno ben 20 punti nel quarto. È il solito Ordine a trascinare i suoi, ben coadiuvato da Tommasiello e Riccardo Fiore. I viaggianti non si lasciano però sfuggire di mano la gara ed arrivano all’ultimo intervallo avanti di 23 lunghezze (48-71).

L’ultima frazione è la più vibrante, con Casavatore determinata a rientrare in partita. I padroni di casa riescono a ridurre lo scarto e a portarsi fino al -10 quando mancano 2’ alla sirena finale. La bomba di Barrella dall’angolo, però, spegne le velleità di Ordine e compagni. Nel finale Bellizzi riprende nuovamente il largo, grazie ai punti di Spinelli, Trapani ed Esposito che fissano il punteggio sul 70-92.

NEAPOLIS BASKET CASAVATORE – BASKET BELLIZZI 70-92

IL TABELLINO

NEAPOLIS BASKET CASAVATORE

Fiore E. 7, Zaccaro 11, Fiore R. 12, Ordine 18, Platani 4, Marini n.e., Tomasiello 12, D’orta n.e., Esposito n.e., Capuano 6.

Coach: Cupito.

BASKET BELLIZZI

Spinelli 25, Ferrigno 2, Bassano 2, Valentino 2, Giordano n.e., Dondur 19, Barrella F. 3, Di Mauro 11, Trapani 19, Esposito 9.

Coach: Orlando.

PARZIALI: 11-24; 17-29; 20-18; 22-21.