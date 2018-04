Basket Bellizzi, ultima di regular season in casa contro Mugnano.

Si disputa domenica 22 aprile l’ultimo turno della regular season di Serie C Silver. Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi riceve al “PalaBerlinguer” il Basket Mugnano. Palla a due alle ore 18:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Saverio Serino di San Nicola la Strada (CE) e dal 2° arbitro sig.ra Roberta Di Rienzo di Caserta.

Negli ultimi 40’ della stagione regolare, i gialloblu vanno alla caccia dei 2 punti che garantirebbero l’accesso matematico ai play-off. Con una vittoria, la squadra di coach Pierluigi Orlando sarebbe sicura di un posto nella griglia per gli spareggi promozione, indipendentemente dal risultato del match tra Pall. San Michele Maddaloni e Pallacanestro Partenope.

Le dichiarazioni di coach Pierluigi Orlando

L’importanza della gara si fa sentire per il tecnico gialloblu: «Avverto l’ansia positiva per questa partita, che vale un’intera stagione. Vincendo, riusciremmo a raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati ad inizio anno».

Di Mauro e compagni possono conquistare l’accesso ai play-off senza guardare ai risultati degli altri campi. C’è da battere però Mugnano, un avversario non semplice: «Come ho avuto modo di dire qualche settimana fa, fino a che il destino è nelle tue mani tutto dipende da ciò che riesci ad ottenere con le tue sole forze. Domenica sarà importante affrontare bene la partita, contro una squadra che ha dato filo da torcere a tutte le prime della classe. Basti pensare che Angri, a Mugnano, è passata solo dopo due tempi supplementari. Anche la stessa Pozzuoli, un paio di giornate fa, ha sofferto e si è ritrovata sotto per 13’».

Con 1839 punti subiti, i prossimi avversari di Bellizzi vantano la seconda miglior difesa del campionato alle spalle di San Nicola Cedri: «La loro arma principale è proprio l’intensità difensiva. Ciò non toglie la bravura in attacco, dove riescono a muovere bene la palla e a trovare in Angelino e Del Duca dei terminali importanti. Mugnano ha un roster composto da diversi elementi che si confrontano da poco con la categoria ma che stanno dimostrando di poterci tranquillamente stare in C Silver».

L’eventuale piazzamento nella griglia degli spareggi promozione rappresenterebbe un motivo di grande soddisfazione: «Possiamo dire di aver disputato un campionato da protagonisti. Siamo una neopromossa, è vero. Gli sforzi sostenuti dalla società in estate, però, ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto a giocarci l’accesso ai play-off. Questo traguardo sarebbe la ciliegina sulla torta ad un’annata molto positiva».

In chiusura, il tecnico dedica un pensiero alla tifoseria: «I nostri supporters, specie i Guerrieri Gialloblu, ci sono stati vicini per tutta l’annata. Anche loro, proprio come noi, vivono con trepidante attesa queste ore che ci separano dalla gara di domenica. Li abbiamo anche intravisti al palazzetto durante la settimana, intenti a preparare una coreografia. Dal canto nostro, speriamo di riuscire a portare a casa il risultato e regalare una grande gioia a tutta la comunità».

Prima dell’inizio del match, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane Pasquale Fortunato. La sua improvvisa scomparsa rappresenta un altro brutto colpo, il secondo in poche settimane, subito dalla comunità di Bellizzi. La società coglie nuovamente l’occasione per stringersi attorno al dolore che ha colpito la famiglia Fortunato.