Basket Bellizzi, trasferta a Nola.

Quarto turno di campionato per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. I gialloblu saranno impegnati domani, sabato 27 ottobre, sul campo del C.A.P. Nola. Il match sarà disputato presso il Palazzetto “G. Napolitano” di Marigliano (NA). Palla a due alle ore 19:30. La gara sarà diretta dal 1° arbitro sig. Davide Ricci di Caserta e dal 2° arbitro sig. Clemente Santonastaso di Maddaloni (CE).

Il successo interno contro Maddaloni ha dato un’ulteriore iniezione di fiducia ai ragazzi di coach Nino Sanfilippo. Sul campo di Nola, Di Mauro e compagni puntano ad inanellare la terza vittoria consecutiva e confermare la crescita in termini di gioco e condizione fisica. Nonostante Nola sia ancora ferma al palo, con tre sconfitte in altrettante partite, quella di domani sarà una gara da prendere comunque con le pinze per i gialloblu.

Le dichiarazioni di Gerardo Esposito

Alla vigilia della partita, Gerardo Esposito ha indicato la strada da seguire per tornare da Marigliano con i 2 punti in tasca: «Dobbiamo affrontare la gara con grande concentrazione, pronti a seguire le indicazioni del coach e a tenere alto il ritmo per 40’». Il numero 57 gialloblu ha fatto poi il punto sulla condizione fisica sua e della squadra: «Siamo ancora in fase di rodaggio, stiamo lavorando quotidianamente per andare a colmare quelle lacune che ancora abbiamo. Dal punto di vista fisico, la squadra sta crescendo. Personalmente mi sento molto bene e sono pronto ad affrontare questo campionato». Con Angri, San Nicola Cedri e Partenope a punteggio pieno, le protagoniste del torneo sembrano essere le stesse dello scorso anno: «Parliamo di tre roster di assoluto rispetto. Tre squadre che lotteranno fino alla fine per contendersi i primi posti della classifica. Noi, dal nostro canto, vogliamo dare fastidio a tutte per poi tirare le somme alla fine».