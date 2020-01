Basket Bellizzi, sconfitta a Venafro.

Si rivela un boccone amaro la trasferta in Molise per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 13° turno del campionato di Serie C Gold, i gialloblu cedono 69-62 sul campo del Basket Venafro ed interrompono la striscia positiva che durava da sette turni. Lo stop arriva al termine di una gara giocata a viso aperto dalle due squadre, restate a strettissimo contatto per quasi tutti i 40’ di gioco. Decisivo si è rivelato l’ultimo quarto, con il 22-14 fatto segnare dai padroni di casa: un +8 che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra molisana.

Come anticipato già alla vigilia da coach Sanfilippo, Bellizzi ha dovuto fare i conti con un avversario di gran lunga differente rispetto a quello battuto nel match d’andata. Rinnovata nel roster, con innesti importanti come Liburdi, la squadra allenata da coach Valente ha giocato alla pari con i gialloblu ed è riuscita a portare a casa il successo. Fondamentale l’apporto dato dai lunghi di Venafro. Oltre al già citato Liburdi, autore di 19 punti e miglior realizzatore della partita, i padroni di casa hanno trovato in Pesic (17) e Barreiro (8) dei punti di riferimento e delle armi preziose, utili a scardinare la difesa di Bellizzi.

Agli ospiti non è bastata la prestazione più che positiva di Chakir, autore di 18 punti, ritrovatosi a combattere sotto le plance contro avversari tutt’altro che semplici. Tra le fila dei gialloblu, ha pesato e non poco l’assenza per infortunio di Esposito (operato sabato al menisco mediale e costretto a star fuori diverse giornate). Le assenze prolungate di Romanelli e Davide Granata, poi, hanno ancora una volta costretto Sanfilippo a rotazioni più corte. Una situazione di difficoltà, questa dovuta agli infortuni, che si sta protraendo nelle settimane. Il risultato che ne consegue è uno sforzo fisico maggiore richiesto a chi scende in campo, che si traduce poi in mancanza di brillantezza nei momenti decisivi della partita.

L’obietto è ora quello di archiviare rapidamente la battuta d’arresto in terra molisana e concentrarsi sul prossimo impegno casalingo, quando al “PalaBerlinguer” sarà di scena il Catanzaro Basket Planet.

IL TABELLINO

BASKET VENAFRO

Cocozza 5, Pignalosa 11, Montanaro 3, Liburdi 19, Minchella (C) 6, Capocci N.E., Pesic 17, Romanelli, Bandera N.E., Santoro N.E., Barreiro 8.

Coach: Francesco Valente.

BASKET BELLIZZI

Granata M. 2, Sarno N.E., Beatrice 9, Piacente N.E., Chakir 18, Coppa, Manning 8, Iannicelli 6, Barrella 6, Kupchak 2, Di Mauro (C) 11, Mauriello N.E.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 16-16 (16-16); 21-19 (37-35); 10-13 (47-48); 22-14 (69-62).