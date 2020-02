Basket Bellizzi, sconfitta a Forio.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi non riesce a dare continuità di risultati, dopo la vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro Catanzaro. Gli uomini di coach Sanfilippo cadono sul campo della capolista Forio Basket 1977 per 83-79 ed incappano nella seconda sconfitta esterna consecutiva. Ai gialloblu non basta un ultimo quarto favorevole (20-27) per ribaltare le sorti della partita.

In un match che si presentava proibitivo alla vigilia, Bellizzi ha provato a giocare a viso aperto contro un avversario che si sta rivelando protagonista indiscusso del campionato di Serie C Gold. Ancora una volta, l’infermeria ha condizionato in parte la prestazione degli uomini di Sanfilippo. Con Esposito lungodegente e diversi atleti non in perfette condizioni fisiche, un successo a Monte di Procida avrebbe avuto il sapore dell’impresa.

Forio ha avuto il merito di sfruttare la fisicità dei propri lunghi e far leva su un Louiserre in giornata di grazia. Con 30 punti messi a referto ed una prestazione super, l’atleta transalpino ha trascinato i suoi per l’intero arco della partita. Il 46-33 maturato nella prima metà di gara, ha costretto Bellizzi ad una gara in salita. Contro un avversario di assoluto valore, Di Mauro e compagni sono stati chiamati a profondere il massimo delle energie per tenere in piedi il match.

La reazione fornita nei secondi 20’ di partita, ha permesso ai gialloblu di tenere vive le speranze di vittoria fino ai secondi finali. Con la sapiente regia di Beatrice (19 punti per lui) e la precisione dall’arco di Iannicelli (17), gli ospiti hanno avuto il merito di creare non poche insidie alla capolista e di rimettere tutto in discussione nell’ultimo quarto. Arrivato fino al -3, però, a Bellizzi non è riuscito lo spunto decisivo per concretizzare la rimonta. Grazie all’esperienza dei suoi uomini migliori e ai punti di Johansson (20) e Di Napoli (18), Forio è riuscito a salvaguardare un vantaggio minimo fino alla sirena finale.

Bellizzi torna così a casa a mani vuote ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro la prima della classe. Tra le note positive di giornata, l’esordio del neoarrivato Zollo. Per l’ex Partenope Sant’Antimo, un approccio più che buono con la nuova realtà e subito 10 punti messi a referto. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno casalingo: al “PalaBerlinguer” andrà in scena il derby contro Angri Pallacanestro.

IL TABELLINO

FORIO BASKET 1977

Riccio, Polito, Johansson 20, Nicolella, Loncarevic 9, D’Arrigo 2, Louiserre 30, Iacono, Milutinovic 4, Conforto, Di Napoli 18, Gonda.

Coach: Luigi Iovino.

BASKET BELLIZZI

Granata M., Beatrice 19, Zollo 10, Chakir 12, Coppa, Manning 11, Iannicelli 17, Barrella N.E., Kupchak 2, Di Mauro (C) 8, Esposito N.E., Romanelli.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PARZIALI: 26-16 (26-16); 20-17 (46-33); 17-19 (63-52); 20-27 (83-79).