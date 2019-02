Basket Bellizzi, derby in trasferta ad Agropoli.

Nuovo impegno probante per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi che, nel 19° turno del campionato di Serie C Gold, farà visita alla New Basket Agropoli. Il match sarà disputato domenica 17 febbraio, presso il Palasport “A. Di Concilio” di Agropoli (SA). Palla a due alle ore 18:00. A dirigere la gara, il 1° arbitro sig. Luca Leggiero di San Tammaro (CE) e il 2° arbitro sig. Davide Ricci di Caserta.

Agropoli e Bellizzi condividono il 2° posto in classifica, a quota 24, alle spalle della capolista Partenope. Anche per questo, i 2 punti in palio domenica varranno doppio e permetteranno alla squadra vincitrice di conquistare la seconda piazza solitaria. Di Mauro e compagni hanno l’obiettivo di riscattare il passo falso di domenica scorsa. Agropoli, dal canto suo, vorrà vendicare il k.o. subito all’andata al “PalaBerlinguer” e portare dalla propria parte il vantaggio negli scontri diretti.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

Il tecnico presenta così la sfida: «Ci aspetta una partita dura. Agropoli è una squadra molto fisica, con una taglia importante. Sarà fondamentale riuscire ad interpretare bene la gara ed avere chiare le idee. Tutti dovremo sapere cosa fare e cosa non fare, sia chi sta in campo che chi subentra dalla panchina».

In quattro delle ultime sei gare, Agropoli ha chiuso oltre i 100 punti. Sanfilippo fornisce la ricetta per fermare l’attacco cilentano: «La prima forma di difesa dovrà essere rappresentata dalla nostra capacità di attaccare con equilibrio. Dovremo farlo muovendo bene la palla e costruendo soluzioni a noi favorevoli».

Già a disposizione l’ultimo arrivato in casa gialloblu, Aldo Filippi: «Non so per quanti minuti ma sicuramente lo vedremo in campo. Viene da qualche settimana non proprio brillante dal punto di vista atletico e dunque preferisco dosare il suo utilizzo. Poi, inserire un nuovo elemento in una gara così delicata non è mai semplice. Il mio auspicio è che la squadra fornirà una grande prestazione che mi permetterà di non utilizzare eccessivamente Aldo».