Basket Bellizzi, derby contro Angri.

Nuovo scontro d’alta classifica per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 16° turno del campionato di Serie C Gold, i gialloblu ospitano al “PalaBerlinguer” l’Angri Pallacanestro. La gara sarà disputata domenica 16 febbraio, palla a due alle ore 18:00. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Mirko Sabatino di Salerno e dal 2° arbitro sig. Giacomo Madonna di Napoli.

Dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro la capolista Forio, gli uomini di coach Nino Sanfilippo si preparano ad affrontare un’altra protagonista assoluta del torneo. Per Di Mauro e compagni è tanta la voglia di riscattare il k.o. subìto all’andata al “PalaGalvani” e mettere in tasca due punti fondamentali nella corsa play-off. Di contro, i grigiorossi sono reduci da due stop consecutivi e non possono permettersi ulteriori passi falsi ed allontanarsi troppo dalla vetta. Grande classica degli ultimi anni, la gara tra Bellizzi ed Angri si preannuncia dunque intensa e ricca di emozioni.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo

Il tecnico gialloblu presenta così la partita di domenica, con un occhio al match d’andata: «Andremo ad affrontare un avversario forte, che è lì nella zona altissima della classifica. In settimana ci siamo allenati al meglio, per farci trovare pronti domenica e non ripetere la prestazione del girone d’andata. In quell’occasione loro erano in gran forma, mentre noi non eravamo ancora pronti a giocare una gara intensa. Da allora è passato un girone e siamo cresciuti parecchio, ora sappiamo di poter disputare una partita diversa».

Sanfilippo chiede intensità e attenzione ai suoi: «Al “PalaGalvani” soffrimmo soprattutto sulle giocate di Anaekwe, Sprude e Seskus. Chi avrà il compito di marcarli domenica, dovrà sapere il valore di questi giocatori. Non possiamo pensare di essere pigri o poco attenti. Angri può contare su elementi che avrebbero tutte le carte in regola per giocare in Serie B».

Entrambe le squadre arrivano da risultati negativi: «I nostri avversari sono reduci da due sconfitte consecutive e la loro voglia di riscatto potrebbe rappresentare un’insidia in più. Anche noi, tuttavia, veniamo da una gara sul campo di Forio che potrei definire turistica. Pertanto, così come Angri, anche noi vogliamo tornare ad esprimerci sui nostri livelli e conquistare i 2 punti in palio».

Tra le note positive della sconfitta patita nell’ultimo turno, c’è sicuramente l’esordio di Zollo: «Simon ha avuto un impatto buono in squadra. Si è inserito con grande umiltà e, giorno dopo giorno, sta affinando l’intesa con i nuovi compagni. Sono sicuro che potrà darci un contributo importante da qui a fine stagione»

La chiusura è dedicata alla volata play-off, che si fa sempre più interessante col passare delle giornate: «Dal quarto all’ottavo posto la classifica si è fatta cortissima, con cinque squadre raccolte in 4 punti. Chi era indietro fino a qualche giornata fa, non ha lesinato risorse pur di risalire la china e giocarsi un posto negli spareggi promozione. Noi però non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo pensare solo a recuperare la migliore condizione fisica e lavorare bene. Se riusciremo nell’intento, tutto il resto verrà da sé».