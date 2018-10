Basket Bellizzi, contro Nola la terza vittoria consecutiva.

Arriva il terzo successo di fila per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 4° turno del campionato di Serie C Gold, i gialloblu passano sul campo del C.A.P. Nola col punteggio di 63-80. La vittoria permette agli uomini di coach Sanfilippo di arrivare a quota 6 punti in classifica.

LA CRONACA

Di Mauro e compagni ripetono, per certi versi, la prestazione autorevole fornita nell’ultima trasferta sul campo di Casapulla. Gli ospiti sono bravissimi ad incanalare il match nella direzione giusta, sin dai primi minuti. I viaggianti tengono bene in fase difensiva e sono inarrestabili in campo aperto. Con Nola brava però a rispondere alle offensive avversarie, il primo parziale si chiude con uno scarto minimo (18-23). È nel secondo quarto che Bellizzi mette la freccia ed ipoteca il successo. Con Esposito e Trapani in gran spolvero, i gialloblu arrivano all’intervallo lungo avanti 30-47.

Nella seconda parte di gara, gli ospiti continuano a gestire con lucidità il vantaggio. Coach Sanfilippo conferma l’alta rotazione, divenuta ormai prassi, che non toglie ritmo al gioco ma che, anzi, permette a tutti gli effettivi di rifiatare ed essere sempre al top sul parquet. Nola si affida soprattutto alle giocate di D’Angelo (miglior marcatore del match, con 18 punti a referto, al pari di Trapani), De Sena e Caporaso. Ma la loro vena realizzativa, non è sufficiente a contrastare la superiorità ospite. Senza grossi patemi, Bellizzi arriva alla sirena finale sul 63-80 che decreta la vittoria.

LE DICHIARAZIONI DI COACH SANFILIPPO

Dopo la gara, il tecnico ha analizzato il match ed ha individuato alcuni aspetti ancora da migliorare: «E’ stata una buona partita. Siamo stati bravi ad indirizzarla nella parte iniziale. La loro struttura fisica ci permetteva di correre in campo aperto e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. L’aspetto più positivo, comunque, è che siamo riusciti a ruotare dieci uomini e a dare minuti a tutti. Dobbiamo crescere ancora di più dal punto di vista dell’intensità fisica, per farci trovare pronti quando arriveranno partite che chiederanno uno sforzo maggiore sotto questo aspetto. C’è da migliorare anche a rimbalzo, perché portiamo ancora pochi uomini in area».

IL TABELLINO

C.A.P. NOLA

Riccio, Confessore 2, D’Angelo 18, Napolitano 2, Volpicelli 1, Federici 4, Ruotolo 8, Vuoto N.E., Caporaso 12, Franzese 3, De Sena 13.

Coach: Caporaso

BASKET BELLIZZI

Ciliberti N.E., Salerno 2, Spera 5, Malalu 6, Valentino 4, Iannicelli 9, Stonkus 11, Barrella 2, Di Mauro 7, Sconza, Trapani 18, Esposito 16.

Coach: Antonino Sanfilippo

PARZIALI: 18-23; 12-24; 13-16; 20-17.