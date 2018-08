Basket Bellizzi, arriva il play Spera. Conferme per 4 tra cui capitan Di Mauro.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi comunica di aver trovato l’accordo per la permanenza in maglia gialloblu di capitan Marco Di Mauro, Gerardo Esposito, Dario Valentino e Fabrizio Trapani. Il Dg Fabio Scannapieco mette dunque a disposizione di coach Sanfilippo quattro elementi di spessore e di sicuro affidamento. Reduci dall’ottimo campionato di Serie C Silver disputato lo scorso anno, a loro il compito di accogliere al meglio i nuovi arrivati e trasmettere loro il senso di appartenenza ai colori gialloblu.

Contestualmente, la società comunica l’ingaggio del playmaker classe 2000 Luigi Spera. Diciotto anni compiuti lo scorso gennaio, 190cm per 75kg, Spera è già stato alle dipendenze di coach Nino Sanfilippo nella passata stagione a Battipaglia. Tra il 2013 ed il 2016 ha fatto parte della Rappresentativa Campana, partecipando ai tornei di competenza. Il suo innesto va a rinfoltire la batteria di elementi under, che comprenderà per la stagione 2018/2019 anche i riconfermati Francesco Barrella, Nicola Sconza e Giovanni Salerno.