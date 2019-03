Basket Bellizzi a valanga, superata anche Cercola per la quarta vittoria consecutiva.

Si chiude nel migliore dei modi l’ultimo impegno casalingo di regular season per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 24° turno del campionato di Serie C Gold, la squadra di coach Nino Sanfilippo si impone con un perentorio 91-51 sulla Pallacanestro Cercola e conquista il quarto successo consecutivo. Partita mai in discussione al “PalaBerlinguer”, con Di Mauro e compagni a menare le danze dal primo all’ultimo minuto. Grazie a questo successo, i gialloblu conservano il 3° posto in classifica e tengono ancora dietro la Pallacanestro Salerno.

LA CRONACA

L’inizio di partita dei padroni di casa è fulmineo. I gialloblu entrano sul parquet con la determinazione di chi vuol chiudere la pratica il più in fretta possibile. Pronti via, Esposito e Malalu iniziano a bersagliare il canestro avversario. Cercola dimostra di non riuscire a reggere l’onda d’urto e viene travolta dall’impeto di Bellizzi. Alla tripla di Stonkus, a metà frazione, il tabellone segna addirittura 17-1. Cercola è come un pugile all’angolo, incapace di reagire. Dalla panchina, Sanfilippo trova risorse importanti dai propri lunghi. Kupchak è protagonista assoluto della seconda metà di quarto, con 8 punti realizzati in 4’. Alla prima interruzione, il punteggio è di 25-11.

Nel secondo quarto il registro della partita non cambia. Bellizzi detta i ritmi, Cercola annaspa nel tentativo di non sprofondare. Coach Caprio prova a dare nuova linfa, ruotando gli uomini a disposizione, ma i tentativi sono vani. Kupchak e Malalu sono due leoni sotto le plance e fanno valere la propria fisicità. Agli ospiti non basta la verve realizzativa di Scognamiglio, miglior realizzatore con 21 punti a referto. Le due triple di Esposito e quella di Spera, mandano le due squadre negli spogliatoi sul 53-20.

Con un divario tanto ampio a dividere le due compagini, i secondi 20’ di gioco hanno poco da raccontare. Bellizzi continua a far valere la propria superiorità, non pago del vantaggio acquisito. I due punti realizzati da Malalu, regalano il massimo vantaggio ai padroni di casa che si portano sul +41 (65-24). Guidati dal solito Scognamiglio, gli ospiti hanno uno scatto d’orgoglio a metà parziale e tentano di ridurre il passivo. I padroni di casa hanno un fisiologico calo di tensione e il vantaggio si riduce. All’ultima interruzione, le squadre arrivano sul 68-42.

Superata la fase di stanca, i ragazzi di coach Sanfilippo riprendono a macinare punti. Sono ancora i lunghi a far la voce grossa. Questa volta è Filippi a realizzare 8 punti in 2’, dimostrando di saper essere letale sia da sotto il ferro che dall’arco dei 6,75 metri. Il vantaggio torna così ad acquisire proporzioni enormi. La tripla di Barrella e il canestro di Spera pongono fine alla contesa sul 91-51 e decretano il successo di Bellizzi.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Romanelli 6, Spera 8, Malalu 19, Iannicelli 5, Stonkus 5, Barrella 3, Di Mauro 3, Filippi 8, Sconza, Kupchak 17, Trapani 3, Esposito 14.

Coach: Antonino Sanfilippo.

PALLACANESTRO CERCOLA

Cecere 12, Del Prete, Oluic, Ordine 5, Barbieri 3, Nappo 6, Scognamiglio 21, Piccolo 1, Campa 3, Menditto, Verde.

Coach: Luigi Caprio.

PARZIALI: 25-11 (25-11); 53-20 (28-9); 68-42 (15-22); 91-51 (23-9).