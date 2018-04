“Aspettando la San Lorenzo” ed il “Concorso Scolastico” aprono la 57ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” venerdì 4 a Cava.

L’entusiasmo e la genuinità dei più piccoli a rinverdire e corroborare una tradizione vincente da decenni. Tutto pronto a Cava de’ Tirreni (Sa) per la consueta anteprima primaverile della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro, che anche quest’anno vivrà una doppia entusiasmante festa con il progetto “Aspettando la San Lorenzo” e con il “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”. Due eventi attesissimi, che faranno da prologo alla 57ª edizione – in calendario domenica 30 settembre 2018 – della manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”.

Le due manifestazioni sono state presentate venerdì 27 aprile 2018, al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni nel corso di una conferenza stampa alla quale, dopo i saluti da parte del Sindaco Vincenzo Servalli, sono intervenuti: Enrico Polichetti, Vicesindaco ed Assessore comunale allo Sport; Pasquale Scarlino, Vicepresidente regionale del Centro Sportivo Italiano; Giovanni Scarlino, Presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni; Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 maggio 2018, quando a partire dalle ore 9.00 lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni ospiterà la prova unica della 16ª edizione del progetto “Aspettando la San Lorenzo”, promosso dall’Assessorato allo Sport dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” e con il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni.



Per il secondo anno consecutivo, a testimonianza della sua valenza e della sua crescita continua, l’iniziativa varcherà i confini regionali. Oltre agli alunni delle Scuole Medie cavesi ed a quelli della Scuola Media “Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore (Sa), infatti, parteciperanno a quest’edizione 2018 anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci Ruoti” di Balvano, in provincia di Potenza.



Oltre 150 gli alunni che scenderanno in pista per cimentarsi sulle seguenti distanze: Prima Media: mt 600 maschili e femminili; Seconda Media: mt 800 maschili e mt 600 femminili; Terza Media: mt 800 maschili e femminili. Un intenso momento di confronto agonistico, che fungerà da “antipasto” alla partecipazione degli studenti alla 57ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” in una gara loro riservata, naturale conclusione del percorso sportivo intrapreso.



Anche quest’anno, come già avvenuto nelle precedenti quattro edizioni, il progetto “Aspettando la San Lorenzo” sarà caratterizzato dalla partecipazione degli atleti dell’A.S.D. “La Rondine” di Cava de’ Tirreni, che gareggeranno in “attività integrata sportivamente insieme”, non mancando di dare preziosi suggerimenti agli studenti anche e soprattutto attraverso “dimostrazioni pratiche”.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 10 maggio 2018, alle ore 16.30, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni: spazio al “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone” abbinato alla “Podistica Internazionale San Lorenzo”, che quest’anno taglierà il traguardo della 31ª edizione. Intitolata alla memoria dell’indimenticabile Presidentissimo Antonio Ragone, l’iniziativa è riservata agli alunni delle Scuole dell’Infanzia ed Elementari di Cava de’ Tirreni, che proporranno uno spettacolo all’insegna di balli, canti ed animazione.

“Corriamo insieme in un arcobaleno di colori” il tema dell’edizione 2018, che come di consueto rappresenterà per i più piccoli una speciale occasione di avvicinarsi al mondo della competizione agonistica. L’evento, impreziosito dalla presenza di circa 600 alunni, sarà trasmesso in diretta streaming sia sul sito web (www.podisticasanlorenzo.com) che sulla fan page (www.facebook.com/podisticasanlorenzo) della manifestazione.

La premiazione finale degli alunni partecipanti al Concorso Scolastico, come sempre egregiamente preparati dagli insegnanti di riferimento dei vari Istituti scolastici coinvolti, è prevista domenica 30 settembre 2018 in occasione della 57ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro.

Per la realizzazione delle due importanti kermesse Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale, il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, gli atleti dell’A.S.D. “La Rondine” ed i Dirigenti scolastici Lorenzo Rispoli dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci Ruoti”, Michele Cirino della Scuola Media “Fresa-Pascoli”, Filomena Adinolfi dell’Istituto Comprensivo “Trezza”, Maurizio De Gemmis dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Ciro Amaro della Scuola Media “A. Balzico”, Maria Alfano del 1° Circolo Didattico, Pasqua Cappiello del 2° Circolo Didattico, Raffaelina Trapanese del 3° Circolo Didattico e Stefania Lombardi del 4° Circolo Didattico, oltre ovviamente tutti gli studenti ed i docenti delegati alla loro preparazione.