Arechi Calcio: lo sport tra identità e integrazione.

La società A.S.D. Arechi Calcio di Salerno, è felice di annunciare l’inizio delle attività sportive, dopo l’affiliazione alla F.I.G.C.

Il nuovo progetto sportivo, si inserisce nel variegato mondo del calcio dilettante, con la speranza di creare quelle premesse fondamentali che lo sport in generale è capace di sviluppare specialmente nei rapporti umani.

L’A.S.D Arechi Calcio è stata fondata da un gruppo di amici che hanno in comune la passione per il calcio e la voglia di mettersi in gioco.

Legati all’identità storica cittadina, si è scelto un nome che sia simbolo del patrimonio storico e culturale di Salerno, convinti dell’importanza di proporre partecipazione attorno ai valori condivisi.

L’assetto societario è formato dal Presidente Claudio Stammelluti, dal Vice Presidente Massimo Voto, dal Dirigente Alessandro Voto e dalla Segretaria Santa Russo.

Il progetto sportivo sarà guidato dall’allenatore Ruben Romano ex bandiera dell’Atletico Faiano e già tecnico della formazione juniores della compagine faianese, affiancato dal giovane secondo allenatore Guglielmo Clarizia.

Al momento la rosa è in via di definizione, lo staff tecnico e la dirigenza stanno lavorando per definire la lista dei nomi su cui si punterà per disputare il prossimo Campionato di Terza Categoria.

Mister Ruben Romano punta a creare un gruppo formato sia da giovani provenienti dal settore giovanile, ma anche da calciatori esperti come Daniele Di Muro, Ivan Romano, Mario Pappalardo, Luca Casaburi e Daniele Vitale.

Inoltre la società sta lavorando per rendere possibile l’inclusione nel gruppo, di alcuni ragazzi migranti ospitati nel centro di accoglienza di San Cipriano Picentino, con il desiderio e la speranza di creare relazioni, integrando in rosa alcuni di loro.

Claudio Stammelluti (Presidente): “Ringrazio vivamente tutti coloro che stanno prendendo parte al progetto Arechi Calcio, dal Mister Ruben Romano, ormai veterano del calcio dilettantistico, a tutti i calciatori, alcuni esperti ed altri alla primissima esperienza, senza dimenticare lo staff tecnico e dirigenziale che, pur non scendendo in campo palla al piede, è fondamentale per l’attività della squadra.”

Massimiliano Voto (Vice Presidente): “Il progetto Arechi Calcio è nato da un gruppo di amici con tanta voglia di divertirsi, pur sapendo che ci sarà molto da lavorare; per questa voglia di divertirci abbiamo pensato di includere anche chi è meno fortunato come i ragazzi del Centro Accoglienza di San Cipriano Picentino.”