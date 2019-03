Ancora una sconfitta per la Scafatese, il Faiano vince 1-0.

Pomeriggio da incubo per la Scafatese che crolla per 1-0 anche in casa del Faiano, raccoglie la terza sconfitta consecutiva e si ritrova ancora più invischiata nella lotta salvezza. Sul campo in terra battuta del XXIII Giugno 1978 di Pontecagnano i padroni di casa passano di misura con un guizzo di Pellegrino allo scadere del primo tempo, bravo a correggere in rete un pallone vagante in area di rigore. Eppure i canarini avevano approcciato al match mostrandosi subito dalle parti di Senatore, prima con il cross di Amendola per Siciliano che, al 9′, manca l’appuntamento col pallone, poi con un pallonetto di Amendola che chiama agli straordinari l’estremo difensore locale. I padroni di casa rispondono prima con il tiro alto di Pellegrino e poi con la conclusione di poco larga di Liberto al 20′, mentre dall’altro lato del campo Senatore si supera sulla punizione ben battuta da Siciliano. Sul finire della prima frazione arrivano i 60 secondi che cambiano la gara: il tiro di Rinaldi al 42′, di collo-esterno destro, termina di qualche centimetro sopra la traversa, mentre finisce in rete invece il tiro di Pellegrino che decide il match. Nella ripresa Amarante inserisce Barra e Roghi nel tentativo di trovare il pareggio, la Scafatese appare però opaca e imprecisa e mette i brividi alla retroguardia biancoverde soltanto con i calci di punizione di Siciliano, che però non centrano lo specchio.

Il triplice fischio finale del direttore di gara Striamo condanna una Scafatese che però, in virtù degli altri risultati maturati nel pomeriggio, può ancora sperare di evitare i play out. A 180 dal termine della stagione i canarini dovranno ritrovare certezze e cattiveria per provare ad agguantare la salvezza diretta.

FAIANO: Senatore Marco, Ruggiero, Consiglio, Grieco, Scognamiglio, Di Giacomo, Martinangelo (82′ Russomando 01), Maisto 99, Pellegrino, Martinelli 00, Liberto 01 (53′ Senatore Francesco 01)

A disposizione: Ginolfi, Romano 99, Citro 00, Russomando 01, Erra, Orrico 99, Senatore Francesco 01, Merola

All: Di Vece

SCAFATESE: Capasso 00, Sannino 00 (52′ Barra 99), Esposito 02, Rinaldi, Esperimento, Orientale, Amendola Claudio (52′ Roghi), Avino, Sperandeo, Siciliano, Manzo (89′ Nocerino 99).

A disposizione: Menzione 00, Petrosino 01, Russo 00, Nocerino 99, Apredda 02, Nina 99, Vitiello, Roghi, Barra 99.

All: Amarante

RETI: 43′ Pellegrino

Arbitro: Striamo di Salerno

Assistenti: Barbaria di Nocera Inferiore e Passaro di Salerno

Note: Ammoniti: Ruggiero, Grieco, Rinaldi. Calci d’angolo: 5-4.