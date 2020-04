Anche Giorgio Damilano a Salerno Corre, la maratona virtuale di beneficenza.

La Maratona Virtuale di Beneficenza- Salerno Corre, grazie al prezioso contributo dell’Istruttore di Fitwalking, Mauro Russo, si arricchisce della partecipazione di Giorgio Damilano, che ha confermato la presenza in diretta streaming per supportare la manifestazione organizzata dall’Atletica Salerno del Presidente Ruggero Gatto. La diretta sarà aperta ai giornalisti , che ne faranno richiesta, con i partecipanti tutti che si adopereranno per sensibilizzare la raccolta di fondi destinata alla struttura ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, con la prenotazione di un pettorale per correre tutti insieme questa maratona virtuale.Giorgio Damilano è un ex marciatore italiano, campione italiano della 20 km nel 1979. È il fratello gemello del marciatore italiano Maurizio Damilano e fratello dell’allenatore Sandro Damilano. Fu undicesimo ai Giochi olimpici di Mosca 1980 e vinse il titolo di Campione italiano nei 20 km marcia (1979). È uno degli allenatori della scuola del cammino di Saluzzo creata nel 2002, la scuola è anche un centro di diffusione del fitwalking e centro di allenamento della marcia. Cosa è il Fitwalking? nasce in Italia nell’estate 2001 da un’idea di Maurizio Damilano che, coinvolgendo il fratello Giorgio, alcuni amici appassionati di cammino o marcia e diversi ricercatori del campo medico-sportivo, da vita al progetto Fitwalking. La Diretta Facebook Streaming si terrà sabato mattina alle ore 11.00 . La Salerno Corre non si ferma mai, tutt’insieme dobbiamo far correre e camminare i nostri Cuori per questa Maratona Virtuale di raccolta fondi in beneficenza. ASD Atletica Salerno, firmato dal Presidente Ruggero Gatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...