Anche a Pontecagnano il Genio Civile.

Anche a Pontecagnano Faiano alcuni servizi offerti dal Genio Civile.

La Regione Campania ha infatti, con Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 11/06/2019, accolto la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 9/83 in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (tipo B), espletate dal Genio Civile.

L’Ufficio, che sarà incardinato nel Settore Lavori Pubblici, servirà per il rilascio dell’autoirzzazione sismica per le opere private, la cui altezza fuori terra non superi i 10,50 metri.

Lo sportello avrà sede all’interno dell’ex Asilo Comunale di Via Alfani, previa organizzazione tecnico-amministrativa, che prevederà l’emanazione di apposito regolamento ed istituzione di una commissione composta da cinque tecnici esperti in materia.

Viva la soddisfazione del Sindaco Giuseppe Lanzara: “Anche con questo intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale che si era espressa in suo favore con Giunta n. 8 del 22/01/2019, si è inteso incrementare il numero dei servizi resi ai cittadini. Grazie alla ubicazione del nuovo ufficio, sarà dunque velocizzato un iter che in passato avrebbe richiesto tempi più lunghi per i miei concittadini”.

L’Assessore ai LL.PP. ed Attività Produttive Raffaele Sica: “Continua il processo di ammodernamento della macchina amministrativa, che amplia l’offerta dei servizi ai cittadini, imprese e tecnici, sempre verso l’ottica della sburocratizzazione e della vicinanza a chi intende investire sul nostro territorio”.