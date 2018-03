Alma Salerno in trasferta a Marigliano contro la Lausdomini.

Con l’infermeria ormai svuotata, l’Alma Salerno si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Marigliano contro il Lausdomini C5 2014. I salernitani saranno di scena al Pala Aliperti, domani a partire dalle ore 15, forti dell’ormai matematico accesso ai play-off per il salto di categoria. Dall’altra parte, il Lausdomini, quinto in classifica, sarà alla ricerca dei punti necessari per poter accedere agli spareggi promozione.

L’Alma, in questo finale di campionato, potrà contare anche sull’apporto di Daniele Sellitto che ha già disputato 3 stagioni con la maglia granata e che sarà a disposizione del tecnico fin da subito.

Quello che sta per iniziare, in casa Alma Salerno, è un fine settimana ricco di emozioni anche per quanto riguarda i settori giovanili: domenica, infatti, al PalaTulimieri, l’under 16 di mister Melella disputerà la finale di ritorno dei play-off contro il Reghinna Minor che, all’andata, si è imposto per 5 a 1. Gli Allievi dell’Alma, in virtù del primo posto ottenuto durante la stagione, dovranno vincere con quattro gol di scarto per assicurarsi la promozione. A disposizione ci sarà tutta la squadra, ad eccezione dello squalificato Lembo.