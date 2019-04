Alma Salerno, trasferta in casa del Lausdomini Marigliano.

Penultimo appuntamento della stagione regolare per l’Alma Salerno. Domani alle 16, presso il Pala Aliperti di Marigliano, i salernitani saranno ospitati dal Lausdomini c5, terza forza del girone F del campionato di serie B di calcio a 5.

I calcettisti guidati da Ugo Cocchia hanno necessità di fare risultato per ottenere il pass definitivo per i playout che saranno disputati a maggio. Le ultime due partite, dunque, segneranno il destino dell’Alma Salerno che, allo stato attuale, può fare affidamento su due punti di vantaggio sul Volare Polignano, ultimo in classifica.

Assenti saranno l’argentino Facundo Galiñanes, che dovrà scontare un turno di squalifica, e Nicolas Rebba, ancora in fase di recupero da alcuni problemi di salute.

«Ci serve almeno un punto in queste ultime due gare per ottenere la matematica certezza di andare a disputare i playout – afferma il tecnico dei salernitani – Domani avremo la prima occasione, perché la nostra intenzione non è certamente quella di andare a fare la vittima sacrificale di turno, bensì di disputare una buona partita. Loro stanno giocando per un obiettivo, noi per un altro e lo faremo fino alla fine».

«Purtroppo – commenta ancora Ugo Cocchia – fino ad ora siamo stati un po’ penalizzati dai risultati delle squadre campane che, proprio contro la nostra diretta avversaria, hanno lasciato punti importanti per strada. Ovviamente, speriamo che il Polignano, in queste ultime due partite, raccolga zero punti ma, dal canto nostro, dobbiamo tutelarci portando a casa almeno un punto sui sei a disposizione».