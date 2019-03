Alma Salerno, trasferta a Manfredonia.

Sarà il Manfredonia c5 il prossimo ostacolo sul cammino dell’Alma Salerno verso la salvezza. Per la diciassettesima giornata del girone F del campionato di serie B, la squadra salernitana è chiamata alla trasferta in casa della terza forza del gruppo campano-pugliese: le due formazioni si affronteranno, a partire dalle ore 16, al PalaScaloria di Manfredonia.

L’Alma Salerno di mister Ugo Cocchia si presenterà in Puglia senza lo squalificato Recalde, espulso nel corso della partita casalinga contro il Giovinazzo: «Un’assenza importante – commenta l’allenatore dei granata – ma questo non ci condizionerà. Quella di domani, per noi, è un’altra finale e come tale l’affronteremo. Vogliamo e dobbiamo provare a ripetere il risultato di sabato e possiamo farlo, perché siamo nella condizione di doverle vincere tutte».

La fondamentale vittoria della passata giornata contro il Giovinazzo ha sicuramente galvanizzato l’ambiente Alma ma, sottolinea ancora mister Cocchia, «attenzione a non ripetere gli errori fatti sabato scorso. Mi è piaciuto molto il nostro primo tempo, nel quale i ragazzi si sono applicati tantissimo, approcciando bene alla gara e interpretandola nel modo corretto. A non piacermi, invece, sono stati i due minuti finali, probabilmente condizionati anche dalla paura di vincere. Dobbiamo perdere questo timore e affrontare con convinzione dei nostri mezzi le partite nella loro interezza».