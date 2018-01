Alma Salerno, sconfitta contro il Berlanda ed eliminazione dalla Coppa Italia.

L’Alma Salerno saluta la Coppa Italia di serie B. Al termine di una gara molto combattuta, caratterizzata da ben 17 gol e da incessanti ribaltamenti di fronte e occasioni sprecate, i salernitani sono usciti sconfitti dal parquet del PalaTulimieri, con il risultato di 8 a 9.

A passare il turno della competizione nazionale è stato il Bernalda Futsal, squadra materana che milita, tra l’altro, nello stesso girone di campionato dell’Alma.

Una partita lunga, giunta ai tempi supplementari in virtù dell’8 a 8 con cui si sono chiusi i 40 minuti regolamentari, e che, di fatto, è stata decisa praticamente allo scadere dei secondi cinque minuti aggiuntivi di gioco. Una sfida, quella di Coppa Italia, alla quale la compagine guidata da Fabio Di Giacomo è giunta sulle ali dell’entusiasmo, dopo la duplice vittoria – compresa quella ottenuta in campionato – contro la Sandro Abate. Allo stesso tempo, però, si è dovuto fare i conti con una settimana complessa, segnata dalle precarie condizioni fisiche di alcuni degli uomini di punta della rosa.

Eppure, la partita sembrava essersi messa subito sui binari giusti per i padroni di casa, passati in vantaggio dopo appena 15 secondi con il solito Cholo Salas, ben servito da Ryo.

Sono stati poi gli ospiti a mettere a segno un uno-due micidiale, tra il 4’ e il 6’, con cui sono riusciti a passare in vantaggio, costringendo l’Alma a rincorrere. All’ottavo minuto di gioco è Salas a riequilibrare la gara, ribadendo in rete un tiro di Mastrangelo, protagonista di un’ottima azione individuale. Dopo poco, però, i padroni di casa sono costretti nuovamente ad andare a riprendere il Bernalda che con Gallitelli trafigge Amoruso.

Il 3 a 3 è firmato da Facundo Galiñanes: entrato in campo da pochi istanti, al 9’, concretizza il primo pallone toccato, battendo – da fuori – il portiere avversario. L’altalena di gol, però, non si ferma e ancora Gallitelli trascina i suoi verso il vantaggio prima che inizi lo show del brasiliano Davì che, in chiusura di tempo e prima dell’ennesimo gol di Gallitelli per il Bernalda, mette a segno una doppietta.

L’apertura di secondo tempo è ancora nel segno di Davì che sigla, in seguito ad uno schema su punizione, il gol del 6 a 5 in favore dell’Alma Salerno che, a 2 minuti e mezzo dalla fine, riesce a trovare il doppio vantaggio con una magia sotto porta di capitan Walter Villalba. La partita sembra dirigersi verso l’ennesima vittoria dell’Alma Salerno, con la compagine salernitana che, però, va incontro a un momento di black out: i lucani accorciano le distanze una prima volta, per poi vedersi trafiggere da Danilo Spisso che riporta a due i gol di vantaggio per i suoi. Nell’ultimo giro di lancette, il Bernalda Futsal prosegue il suo assedio riuscendo ad agguantare il pareggio a 15 secondi dalla sirena finale e a trascinare i padroni di casa ai tempi supplementari.

I dieci minuti di extratime non sono stati caratterizzati dalle tante emozioni che, invece, hanno contrassegnato i due tempi regolamentari. La svolta della gara, che sembrava ormai destinata a concludersi ai calci di rigore, è arrivata quando al termine mancavano solo 13 secondi, grazie ad una punizione che il portiere dell’Alma, Carpentieri, non è riuscito a trattenere.

La sfida di ieri pomeriggio al PalaTulimieri ha consegnato, oltre all’esclusione dalla Coppa Italia, anche qualche calcettista acciaccato: Salas, Galiñanes e Mastrangelo sono usciti malconci dal terreno di gioco.

Il tempo, però, potrebbe giocare in favore dell’Alma Salerno: la prossima settimana, infatti, sarà osservato il ciclico turno di riposo. I salernitani torneranno in campo, dunque, solo il prossimo 27 gennaio, quando saranno impegnati nella trasferta di Conversano. Ci saranno, ora, 15 giorni per rimettere in sesto corpo e mente e per riprendere il brillante cammino di campionato dal punto esatto in cui è stato lasciato.