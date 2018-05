Alma Salerno riparte da capitan Davì.

Archiviato il campionato appena terminato, l’Alma Salerno è già al lavoro per la prossima stagione. La società ha deciso di ripartire dal suo capitano, il brasiliano Davì, per proseguire il buon lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi.

Gli organi societari e l’esperto giocatore – che vanta una significativa esperienza in campionati di categoria superiore e che è stato punto di riferimento per la squadra salernitana – hanno, nelle scorse ore, raggiunto l’accordo per il prosieguo del cammino insieme. Si tratta, dunque, dell’apposizione del primo tassello del mosaico dell’Alma Salerno che affronterà il campionato 2018-2019.