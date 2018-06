Alma Salerno, il ritorno di Vuolo.

Si aggiunge un altro tassello all’Alma Salerno 2018-2019. La società salernitana di calcio a 5 ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Vuolo, fino alla scorsa stagione capitano del Lausdomini.

Quello di Vuolo, giocatore in grado di ricoprire più ruoli e persona esemplare, è un ritorno in casa granata: due anni fa, infatti, fondamentale fu il suo contributo alla lotta per la salvezza e alla conseguente permanenza in serie B della compagine salernitana.

Felice del suo “secondo tempo” all’Alma Salerno, Vuolo è deciso a disputare un campionato di alto livello: «È bello per me tornare a vestire la maglia dell’Alma. Sono certo che, quella che ci aspetta, sarà una stagione ricca di soddisfazioni».

La società, intanto, di concerto con mister Gianfranco Bonito, è molto attiva sul mercato, con il preciso intento di costruire una squadra che possa dire la sua nel campionato che inizierà al termine dell’estate. Nelle prossime settimane, dunque, saranno annunciate importanti novità.