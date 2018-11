Alma Salerno, il campionato è fermo ma l’attenzione è già tutta alla trasferta di Canosa.

L’Alma Salerno vuole approfittare della sosta del campionato per rimettere in ordine le idee e dare una svolta positiva al suo campionato.

Nonostante il fermo delle partite, la squadra salernitana si è allenata a pieno regime per preparare la fondamentale partita di sabato prossimo contro il Canosa. La formazione granata, attualmente, deve fare i conti con una classifica tutt’altro che felice e che, per alcuni versi, non rispecchia quanto effettivamente espresso nelle prime sei giornate di campionato.

Non cerca alibi il tecnico dell’Alma Salerno, Gianfranco Bonito, che analizza la situazione: «Quanto accaduto sabato scorso con il Manfredonia – spiega – ci dimostra come non esistano assolutamente partite dagli esiti scontati. Quella che per noi avrebbe dovuto essere la gara nella quale esprimere tutto il nostro potenziale, si è trasformata nella gara che ci ha messo in difficoltà. Purtroppo, i punti stentano ad arrivare a fronte di un grande impegno e di allenamenti ben fatti. La prossima gara, quella che ci vedrà chiamati ad affrontare il Canosa in trasferta, avrà ancor più valore per noi. La stiamo preparando dettagliatamente perché non possiamo ma soprattutto non vogliamo lasciare altri punti sul parquet».