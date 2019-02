Alma Salerno, gara interna contro Giovinazzo.

Seconda gara casalinga consecutiva per l’Alma Salerno. Domani, con inizio alle ore 15, al PalaTulimieri andrà in scena la sedicesima giornata del girone F del campionato di serie B: gli uomini allenati da Ugo Cocchia attendono l’arrivo del Giovinazzo calcio a 5, che può contare su un bottino di 21 punti in classifica.

Una partita che, per l’Alma Salerno, avrà un grande valore in chiave salvezza, come sottolinea anche mister Cocchia: «Quella di domani – spiega – è un’occasione importante. Dobbiamo arrivarci convinti e concentrati. Poi, ovviamente, attenderemo il verdetto del campo. Personalmente, sono fiducioso perché ci siamo allenati bene e intendiamo proseguire per la nostra strada. Se riusciamo a dare una sterzata nella partita con il Giovinazzo, per noi potrebbe rappresentare una svolta».