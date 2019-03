Alma Salerno, gara interna contro Canosa.

Archiviata la sosta, è di nuovo campionato per l’Alma Salerno. Domani, alle 15, al PalaTulimieri, arriva il Futsal Canosa che, in classifica, precede i salernitani di sei punti.

Un ennesimo scontro salvezza per gli uomini allenati da Ugo Cocchia, chiamati a riscattare la deludente prestazione di due settimane fa a Manfredonia. Nei 15 giorni appena trascorsi, l’Alma Salerno si è duramente allenata per non arrivare impreparata a un altro importante appuntamento stagionale.

«Abbiamo sempre e solo un risultato: la vittoria – spiega l’allenatore dell’Alma, Ugo Cocchia – Speriamo di recuperare anche i calcettisti che hanno avvertito alcuni risentimenti fisici. Abbiamo voglia di riscatto, dopo la brutta prestazione di Manfredonia, e per noi, quella contro il Futsal Canosa, sarà la prima di cinque finali che ci attendono. Ci siamo allenati bene in queste due settimane e anche l’amichevole con il Belvedere ci è servita tantissimo per mettere a punto alcune cose. L’importante è, oltre l’aspetto tecnico e tattico, tenere alta la concentrazione e la carica, evitando di ripetere gli errori di approccio fatti in Puglia nell’ultima partita».