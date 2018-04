Alma Salerno all’Open Givova 2018 di Torre del Greco per onorare, ancora una volta, la memoria di Antonio Boccia.

Alma Salerno ancora una volta in campo per onorare la memoria di Antonio Boccia.

Nella mattinata di domenica 8 aprile, infatti, i ragazzi della squadra salernitana di calcio a 5, insieme al tecnico Fabio Di Giacomo e al presidente Marco Bianchini, hanno presenziato alla finale del torneo di tennis “Open Givova 2018”, tenutosi presso lo Sport club Oplonti di Torre del Greco, e svoltosi nel ricordo del compianto presidente Boccia, prematuramente scomparso lo scorso mese di febbraio.

In occasione delle due finali della competizione – svoltasi dal 29 marzo all’8 aprile – i calcettisti salernitani hanno dato vita ad una partitella in famiglia, in concomitanza con l’inizio dei due singolari, maschile e femminile, di tennis.

«Siamo stati invitati a prendere parte a questo memorial – ha detto il presidente Marco Bianchini – e siamo stati ben lieti di partecipare a questo evento in memoria di Antonio Boccia. Per noi è stata anche occasione per salutare la signora Lina, la mamma di Antonio, una donna forte, con la quale c’è un legame profondo, esattamente come quello che avevamo instaurato con suo figlio. Ed è proprio nel segno di Antonio e del suo ricordo che vogliamo finire al meglio il nostro campionato di serie B, raggiungendo un risultato importante per onorare la sua memoria. A tal proposito – conclude Bianchini – il prossimo 13 giugno, in occasione di Sant’Antonio, vorremmo dar vita al primo vero e proprio “memorial Antonio Boccia”».