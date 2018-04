Alma Salerno, al via le semifinali playoff contro Fuorigrotta.

Inizia il momento verità per l’Alma Salerno. Domani, infatti, avrà inizio la semifinale dei play-off che vedrà impegnata la formazione salernitana sul campo di Cercola contro il Fuorigrotta. La partita avrà inizio alle ore 16.

Si tratta della prima delle due sfide contro la compagine partenopea: dal duplice confronto verrà fuori il nome di una delle due finaliste che si giocherà la serie A2.

Una sfida delicata alla quale l’Alma si è preparata con concentrazione e impegno, con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato e di uscire dal campo di Cercola con un risultato a proprio favore. La semifinale di ritorno avrà luogo il prossimo 28 aprile: per affrontare la delicata fase finale della stagione, l’Alma Salerno si trasferirà in Cilento, presso il PalaCilento di Torchiara.

Alma Salerno e Futsal Fuorigrotta, dunque, si incontreranno nuovamente dopo il recente incontro nella penultima giornata del girone G del campionato di serie B di calcio a 5. La regular season si è chiusa con i salernitani al terzo posto in graduatoria, seguiti proprio dai napoletani.

Per la gara d’andata, il tecnico Fabio Di Giacomo potrà contare su tutti gli uomini a sua disposizione, consapevole della delicatezza della gara di domani e delle difficoltà che comporterà affrontare il Fuorigrotta:

«Sarà sicuramente una partita equilibrata – spiega Di Giacomo – Il Fuorigrotta è una squadra di giovani, molti dei quali provenienti dal settore giovanile su cui la società punta molto. Noi, dalla nostra, possiamo contare su un buon bagaglio di esperienza dei nostri giocatori, come ad esempio Davì, Galiñanes e Spisso che hanno sulle spalle tanti anni di militanza in campionati importanti. È una partita che andremo certamente a giocarci, a prescindere dal fattore campo. Per noi sarà come una finale secca e daremo il massimo».