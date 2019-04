Alma Salerno al lavoro in vista della ripresa.

L’Alma Salerno continua a prepararsi per lo sprint finale. Nonostante l’ennesima sosta di campionato, quella appena trascorsa è stata una settimana di lavoro per i ragazzi allenati da mister Ugo Cocchia; lavoro che ripartirà già da domani in vista della 20esima giornata.

Sabato prossimo il primo dei decisivi impegni che separano l’Alma Salerno dalla fine della stagione regolare e dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza, passando per i play-out. A Salerno arriverà il Futsal Capurso: la compagine pugliese, attualmente, occupa il terzultimo posto della classifica del girone F, con 9 lunghezze di vantaggio proprio sui granata.

Nell’impegno del PalaTulimieri, la squadra granata proverà a ripetere la buona prestazione offerta contro il Futsal Parete, senza però commettere gli stessi errori che, di fatto, hanno impedito il colpaccio in terra casertana.

«Se andiamo fuori casa e facciamo 6 gol – afferma mister Cocchia, analizzando l’ultima partita disputata – dobbiamo vincere. Mi è piaciuto molto come siamo scesi in campo, le tante occasioni che abbiamo creato, il fatto che pur andando sotto di due o tre gol abbiamo reagito, abbiamo ripreso la partita e stavamo anche quasi per portarla a casa. Questo, nonostante le difficoltà di formazione che avevamo; eravamo senza Rebba, Recalde e Vuolo. Chi è sceso in campo al loro posto, però, ha dato delle risposte egregie e questo, in vista del finale di stagione che ci aspetta, non può che essere un segnale positivo: possiamo giocarci le partite alla pari con chiunque».