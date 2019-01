Accordo tra Ginnastica Salerno e Salernitana.

Storico accordo di sinergia e collaborazione tra l’ ASD Ginnastica Salerno e l’ U.S. Salernitana 1919. L’intesa tra le due compagini è stata siglata ieri sera dai due direttori sportivi: Antonello Di Cerbo per Ginnastica Salerno, già dirigente della Salernitana Calcio e Angelo Fabiani per la Salernitana.

Presente anche una delegazione della società sportiva di ginnastica artistica, tra cui il responsabile del marketing Alfonso Vernieri. Previste, già a partire dal prossimo mese, una serie di iniziative che vedranno impegnate le due società in attività di collaborazione sportiva e sociale.

Il prossimo febbraio partirà il Campionato di Ginnastica Artistica Maschile Serie A1, che vedrà impegnata la squadra maschile Campione d’Italia (vincitrice del suo primo scudetto nel 2018 in serie A1) e la squadra femminile (vincitrice del campionato di Serie B) impegnata nel Campionato di Ginnastica Artistica Serie A2.

In occasione della conferenza stampa di presentazione delle due squadre che affronteranno il Campionato Nazionale, sarà presente anche una delegazione della squadra granata guidata dal Ds Fabiani.