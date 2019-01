81 nuovi Arbitri alla Sezione AIA di Salerno.

Sono ben 81 i nuovi Arbitri che vanno a rinforzare l’organico della Sezione “Sabato Memoli” di Salerno. Un periodo di intenso lavoro per la sezione capeggiata dal Presidente Roberto Ronga che ha inteso dare una nuova linfa al consueto Corso Arbitri siglando rapporti di convenzione con diversi Istituti Scolastici della città e della provincia, da cui sono stati attinti numerosi studenti interessati. Numeri di tutto rispetto per il corso, durato ben tre mesi con ben 25 lezioni, che ha visto l’iniziale partecipazione di 176 ragazzi con età media di circa 17 anni. Pertanto, visto il gran numero di partecipanti, è stato necessario suddividere i giovani aspiranti Arbitri in due corsi separati per rendere maggiormente efficaci le varie lezioni. E’ stato, dunque, fondamentale un notevole impegno dei Consiglieri Sezionali che nelle vesti di relatori hanno spiegato le regole del giuoco del calcio, motivato i partecipanti, trasmettendo le caratteristiche peculiari della nostra Associazione e gli stimoli necessari per approcciarsi a quello che è un nuovo modo di fare sport continuando a coltivare la passione per il calcio. Al termine del Corso, dopo attenta selezione, sono stati ammessi a sostenere l’esame ben 102 arbitri. Alla fine sono stati 81 i ragazzi che sono piazzati nei posti utili della graduatoria finale per essere reclutati ed entrare a far parte della nostra Associazione. “Il corso è stato un grande successo, una lunga cavalcata – afferma il Presidente Roberto Ronga – non avevamo mai avuto tanti iscritti e ciò è stato possibile anche grazie alle convenzioni stipulate con vari Dirigenti Scolastici, che naturalmente ringrazio, ora abbiamo tanti nuovi giovani motivati e predisposti sui quali poter lavorare per ottenere risultati in linea con quelle che sono le grandi tradizioni della Sezione di Salerno”.