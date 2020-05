Affittasi stanza uso ufficio a Salerno (rione Pastena)

Affittasi stanza uso ufficio di circa 16 mq. all’interno di un appartamento già adibito ad ufficio commerciale sito in via Sichelmanno, Salerno (quartiere Pastena). La stanza è perfetta (come da foto) e viene affittata con tutti i servizi (adsl, climatizzazione autonoma, pulizie). L’appartamento è dotato di antifurto. Si affitta solo a liberi professionisti o attività di servizi.

Per contatti: 089.757715 – 3493018705

