Tumore del cavo orale, prevenzione allo Studio Innamorato di Sassano e Teggiano.

Il tumore del cavo orale è una patologia scarsamente conosciuta, eppure è tra primi otto nel mondo. Colpisce le cellule di rivestimento della bocca, sviluppandosi più frequentemente sulla lingua, sulla mucosa delle guance, sul pavimento della bocca, sull’orofaringe e le tonsille.

In Italia rappresenta il 5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna, ma la sua incidenza complessiva è in aumento, così come il tasso di mortalità. Ogni anno si registrano oltre 9mila nuovi casi con una mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di oltre il 43%.

Il suo sviluppo è molto legato allo stile di vita (fumo, alcol e cattiva igiene orale) e a infezioni virali quali l’HPV – Papilloma Virus Umano.

Nella sua fase iniziale, il tumore del cavo orale si presenta frequentemente attraverso lesioni pre-cancerose come macchie o placche bianche e/o rosse, piccole erosioni o ulcere all’interno della bocca. Pericolosamente sottovalutate, queste condizioni patologiche iniziali vengono spesso etichettate dai pazienti come “infiammazioni”. Anomalie silenti, che non presentano sintomi, sono persistenti e non si risolvono spontaneamente o con comuni terapie.

Per questo motivo, la prevenzione riveste un’importanza fondamentale: una diagnosi precoce aumenta le probabilità di curarlo: quando il carcinoma è rilevato e curato nella sua fase iniziale, infatti, si ottiene una guarigione che va dal 75% al 100% dei casi, con interventi terapeutici poco invasivi.

L'Oral Cancer Day, promossa da Fondazione ANDI, prevede visite gratuite per ispezionare gengive, lingua, tessuti molli della bocca e orofaringe, nonché fornire informazioni utili per imparare a effettuare l'autoesame della bocca e difendersi dal tumore del cavo orale.

