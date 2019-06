Torna la Passeggiata della Salute, domenica 9 a Bellizzi a cura della Farmacia Sant’Anna.

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Passeggiata della Salute, l’evento di sensibilizzazione e prevenzione organizzato in collaborazione tra Sant’Anna Farmacie ed Apoteca Natura. Così come avvenuto lo scorso anno, parte del percorso sarà condiviso con gli amici dell’associazione “La Bicicletta – Ciclofficina culturale”.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 giugno, a partire dalle ore 9:30, presso la Farmacia Sant’Anna di Bellizzi in Via Roma n°360. Da lì il percorso prenderà il via per poi snodarsi per le strade cittadine. La passeggiata si concluderà presso il Parco dell’infanzia, dove i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare i preziosi consigli del cardiologo Dott. Alessandro Pisaturo e della Dott.ssa Elisabetta Pellegrino. Al termine dell’incontro, sarà possibile rifocillarsi grazie ad un ricco e salutista buffet allestito dall’associazione “La Bicicletta – Ciclofficina culturale”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bellizzi, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una regolare attività fisica quale primo strumento di prevenzione per l’insorgere di patologie cardiovascolari e non solo. Un aspetto importante, sottolineato anche dalla Dott.ssa Elisabetta Pellegrino, titolare della Farmacia Sant’Anna di Bellizzi: «Siamo orgogliosi di rinnovare il consueto appuntamento con la Passeggiata della Salute. Grazie alla partnership con Apoteca Natura, per tutto l’anno il gruppo Sant’Anna Farmacie svolge una scrupolosa attività di sensibilizzazione sulla necessità di abbinare una regolare attività fisica ed una sana alimentazione. Questo evento è l’occasione per portare fuori dalla sede fisica della nostra farmacia questo messaggio, con l’auspicio che raggiunga un bacino quanto più ampio possibile. Sono molto felice che anche quest’anno, così come lo scorso anno, condivideremo parte del percorso con gli amici dell’associazione “La Bicicletta – Ciclofficina culturale”. Un ringraziamento, naturalmente, al Comune di Bellizzi e al Nucleo di Protezione Civile che non fanno mancare mai il proprio supporto».

A tutti i partecipanti alla Passeggiata della Salute, sarà consegnata la maglietta celebrativa dell’evento ed una bottiglia d’acqua per rifocillarsi durante il percorso.

