Sport e Salute, convegno al palazzetto AcquaSport lunedì 15.

“Preparazione fisica, alimentazione e prevenzione trauma: quale rapporto?” è il tema di una tavola rotonda organizzata dalla Lega Ginnastica, in collaborazione con la Regione Campania, Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli studi di Napoli e dell’Università degli studi di Salerno, che si svolgerà lunedì 15 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sala conferenze del palazzetto AcquaSport in via Generale Clark- 103 a Salerno.

I saluti iniziali saranno affidati al direttore del DISUFF dell’Università degli Studi di Salerno, Maurizio Sibilio ed al presidente della lega Ginnastica Giorgio Luzi. Previsti gli interventi di Armando Barchi, fisioterapista/osteopata, Luca Rastrelli, ordinario di Chimica degli Alimenti e Integratori Alimentari dell’Università di Salerno, Matteo Annoni, medico chirurgo/medicina dello sport e Dario Di Cerbo, fisioterapista/specialista in Scienze della Riabilitazione Motoria.

Modera Lucio Cannaviello, medico fisiatra e responsabile dell’unità riabilitativa di Ginnastica Salerno.