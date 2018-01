Ruggi, nominati primari Iesu e Coscioni in Cardiochirurgia.

Il Direttore Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Dottor Giuseppe Longo, comunica di aver provveduto nella giornata del 22/01/2018 alla nomina dei Direttori delle due Unità Operative di Cardiochirurgia, individuando il Dr. Severino Iesu per la Cardiochirurgia di Urgenza e il Dr. Enrico Coscioni per la Cardiochirurgia.

Dopo aver raggiunto i migliori risultati italiani in termini di volumi e mortalità, così come certificati dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, con il nuovo assetto e attraverso un modello di piena integrazione delle due unità operative e di condivisione degli obiettivi aziendali da parte dei due citati professionisti, il Direttore Generale riferisce che la cardiochirurgia salernitana deve ora proiettarsi su un ambito extra nazionale.