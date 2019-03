Raccolta straordinaria sangue sabato 8 e domenica 9 presso Avis Salerno.

Sabato e domenica presso la sede AVIS di Salerno in via Pio XI n.1 dalle ore 8 alle ore 10.30

L’Avis collabora con il Servizio Sanitario per il raggiungimento dell’autosufficienza territoriale e nazionale del sangue.

Tale ruolo viene riconosciuto e regolamentato dalle leggi nazionali in materia ed alle quali ci si attiene scrupolosamente.

Chiediamo la Vostra collaborazione affinché ci possa essere sempre maggiore diffusione del senso civico del donare sangue in favore di coloro che, purtroppo, hanno bisogno di questa sostanza per poter vivere. La donazione di sangue è sempre gratuita, volontaria ed anonima. La disponibilità di sangue evita che i familiari degli ammalati debbano richiedere aiuto ad amici e parenti per i loro cari che necessitano di sangue recandosi a donare facendo venire meno lo spirito della legge (donazione anonima, volontaria e gratuita)

Le nostre raccolte di sangue fanno confluire, secondo la legge, le unità raccolte presso il SIT di riferimento dell’Azienda Ospedaliera di Salerno.

Si ringrazia per l’attenzione e per quanto vorranno e potranno fare restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla donazione di sangue.

Il presidente

dott. Luigi Amoroso