Prevenzione possibile, la salute al femminile, lunedì 23 e martedì 24 in Piazza Casalbore.

Arriva in Campania, a Salerno e Caserta, l’iniziativa “Prevenzione Possibile. La salute al femminile”, che offrirà a tutte le donne oltre i 35 anni, per due giorni in ciascuna città, consulti medici e screening gratuiti per la misurazione del rischio cardiovascolare e della densità ossea, a bordo di un ambulatorio mobile.

Il 23 e 24 aprile l’ambulatorio mobile farà tappa a Salerno, in Piazza Casalbore, e il 26 e 27 aprile a Caserta, in Piazza Pitesti, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione e invitarle a cambiare alcune cattive abitudini, dannose per la loro salute.

Le donne campane sono le più colpite in Italia dalle malattie del sistema circolatorio, con un tasso di mortalità pari a 36,6 decessi ogni 10.000 abitanti. Sono molto più sedentarie dei loro corregionali uomini (45,8% vs. 30,5%); in generale in Campania più della metà della popolazione (il 57,2%) non pratica sport né attività fisica. Il 34,6% delle donne campane soffre di obesità e il 36,5% è in sovrappeso. Consumano alcol in misura minore rispetto alla media nazionale ma quasi un quarto di esse (23,3%) fuma, soprattutto nella fascia di età 45-54 anni, con una media di 15,2 sigarette al giorno. Il 33% delle donne della Campania soffre di ipertensione ed il 15% è in una condizione di rischio.

Dopo la Campania, l’iniziativa proseguirà fino a giugno portando l’ambulatorio mobile della “Prevenzione Possibile” in giro per l’Italia, visitando altre 17 città.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di SIPREC (Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), FEDERFARMA (Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia), Federfarma-Sunifar ed il contributo incondizionato di Mylan.