Presso l’ospedale di Battipaglia un percorso per il parto in emergenza della donna gravida con infezione coronavirus.

In riferimento al Percorso della paziente gravida con infezione COVID 19, fermo restante le indicazioni regionali che individuano il Policlinico Federico II come struttura per la gestione della paziente gravida con infezione da COVID 19, si precisa che presso il PO di Battipaglia è operativo, come da scelta effettuata dalla Direzione Strategica Aziendale, un percorso per l’assistenza al parto in emergenza nella paziente con infezione COVID 19, lì dove non vi sia il tempo per trasferire in sicurezza la paziente presso la predetta struttura regionale di riferimento.

Tale percorso è reso possibile dalla sinergia tra la Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Battipaglia, l’Unità di Ostetricia di detto Presidio e la Direzione del Dipartimento Area Critica.