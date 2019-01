Presentato al Ruggi a Salerno il Kit neomamme in distribuzione presso i Punti Nascita della Campania.

Si è tenuta oggi Martedì 29 Gennaio presso la Sala Scozia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la presentazione del “Boot Camp”, un vero e proprio kit di addestramento per i neo genitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bambini e bambine “dentro e fuori la pancia di mamma”.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani hanno consegnato i primi kit al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Salerno accompagnati dal Direttore Generale del Ruggi, Giuseppe Longo, con l’intenzione di promuovere iniziative di sostegno e indicazioni di buone pratiche rivolte ai neo genitori per renderli sempre più consapevoli del loro ruolo per la salute dei figli e per la promozione del loro benessere.

“L’azione di sensibilizzazione, soprattutto verso i neo genitori della Campania, su azioni e strumenti messi in atto a favore della salute del loro bambino – ha dichiarato l’Assessore Marciani – ha l’obiettivo di renderli consapevoli dell’impegno per uno sviluppo sano e privo di rischi per la sua alimentazione e per la salvaguardia del suo benessere.

Entusiasta dell’iniziativa il Direttore Generale dell’A.O.U. di salerno, dottor Giuseppe Longo che ha sottolineato come l’avvio di questo progetto al Plesso Ruggi, in un punto nascita che conta circa 2000 nascite ogni anno, sia un ulteriore passo in avanti nel percorso dell’umanizzazione e dell’assistenza sanitaria. “Quello presentato oggi – ha spiegato il DG Longo – è uno strumento di notevole importanza di cui si dotano le famiglie: a volte, infatti, si ritiene che l’assistenza sanitaria sia solo terapia e diagnostica. Invece avviare una corretta comunicazione, cercare di guidare in questa fase i neo genitori con consigli utili e corretti è fondamentale”.

L’eccellenza del reparto Maternità del Ruggi di Salerno con il suo Rooming In, il numero elevato di parti, il calo drastico dei tagli cesarei per ottenere a breve il raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 24 % per le primipare, sono stati sottolineati dal Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca: “Voglio ricordarlo ancora una volta: il taglio cesareo va effettuato ai soli fini della medicina difensiva e non come imprudente routine”. Poi, parlando dell’importante guida allegata al Kit, ne ha stigmatizzato il valore scientifico ricordando come non si debba andare dietro alle tante false notizie che girano sui social, soprattutto in campo medico “Le valutazioni scientifiche le fanno i medici, i ricercatori, motivo per cui le informazioni sulla nascita, sulle vaccinazioni, devono essere fornite da medici e non dai social”. In ciascun Kit sono contenuti dei prodotti e benefit che alcuni brand hanno voluto destinare al progetto per accompagnare le famiglie durante il primo anno di vita del loro bambino, e l’opuscolo informativo “Dentro e fuori la pancia di mamma”, promosso dalla Regione Campania, a contenuto sociale e scientifico sulle tematiche materno-infantili con indicazione dei presidi ospedalieri e dei Punti Nascita presenti in tutto il territorio campano.

A partire dai primi di febbraio verrà effettuata la distribuzione presso i 54 Punti Nascita della Campania per dare il benvenuto, con 12.000 kit, al nuovo piccolo cittadino e ai suoi genitori. Insieme al kit neomamme, verrà consegnata anche la pubblicazione “Il bambino e la sua famiglia”, realizzata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, la FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri, la SIMP Società Italiana di Medicina Perinatale, l’Associazione Italiana Genitori e a cura di SINTESI InfoMedica.

Boot Camp e il suo contenuto saranno quindi una sorta di “scatola degli attrezzi”, grazie alla quale la Regione Campania vuole essere vicina alle mamme e ai papà, pensando ad un futuro pieno di salute e felicità per tutta la famiglia.