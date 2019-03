Mi prendo cura di te, prevenzione dedicata alla donna a cura dell’Asl Salerno.

Venerdì 8 marzo 2019, alle ore 11.30, in piazza Casalbore, il Commissario Straordinario dell’Asl Salerno, dott. Mario Iervolino, il sub Commissario Sanitario Vincenzo D’Amato ed il Sub Commissario Amministrativo Germano Perito, terranno una conferenza stampa per presentare la campagna itinerante “Mi prendo cura di te“, finalizzata alla prevenzione delle principali patologie tumorali attraverso gli screening gratuiti.

La Struttura Commissariale dell’Asl incontrerà la stampa nella Giornata internazionale della donna, nella piazza che ospiterà la tappa iniziale del tour che percorrerà l’intera provincia con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti.

Nel corso dell’incontro la struttura commissariale illustrerà gli obiettivi dell’iniziativa, le tappe del percorso e le modalità di svolgimento della campagna, che quest’anno presenta molte novità rispetto alle edizioni precedenti.