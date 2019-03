“Metti in mostra la tua bellezza” Al via la campagna salute e bellezza 2019 del gruppo Sant’Anna Farmacie.

Prenderà il via lunedì 1° aprile la nuova campagna di salute e bellezza del gruppo Sant’Anna Farmacie. “Metti in mostra la tua bellezza” è il motto che abbiamo scelto in questo 2019 per promuovere le attività ed i tanti servizi che saranno disponibili presso le nostre farmacie, di Bellizzi e Baronissi, nei mesi di aprile e maggio. Come ogni anno, il periodo primaverile è dedicato alla cura a 360° del nostro corpo. Archiviato il lungo inverno, arriva il momento di fare i conti con i danni che il freddo, le cattive abitudini e la sedentarietà, hanno lasciato sul viso e sul corpo. È giunta l’ora di preparare la pelle alle nuove temperature, con trattamenti mirati che permettano di recuperare in breve tempo il giusto grado di idratazione e di bellezza.

L’obiettivo è prendersi cura della bellezza e della salute dei nostri clienti e permettere loro di mostrare con soddisfazione e sicurezza il proprio aspetto. Sarà nostro compito proporre soluzioni e prodotti su misura, in base alle esigenze e richieste di ognuno. La nuova campagna mette in calendario una serie di appuntamenti settimanali, consulenze personalizzate, speciali promozioni, innovativi ed efficaci trattamenti di bellezza. Come sempre grande attenzione sarà dedicata alla corretta alimentazione e alla ricerca dei campi di disturbo alimentare con esame della bioimpedenziometria, piani alimentari personalizzati e test delle intolleranze alimentari. Spazio naturalmente anche alla bellezza, con trattamenti viso e corpo, esame tricologico e prove make-up.

Prenotare il servizio di proprio interesse è semplice. Basta recarsi sul sito www.farmaciesantanna.it, nella sezione “SERVIZI”, e prenotare il servizio desiderato. Entro un massimo di 6 ore lavorative, un operatore provvederà a richiamare il numero indicato nel modulo per dare conferma dell’avvenuta prenotazione. In alternativa è possibile telefonare ai numeri 0828/355949 (Bellizzi) e 089/878124 (Baronissi) o contattare tramite le pagine Facebook “Farmacia Sant’Anna” e “Farmacia Sant’Anna di Baronissi”.

Di seguito, gli appuntamenti settimanali nel dettaglio.

BELLIZZI

Lunedi – Test Prevenzione Apoteca Natura

Martedì – Consigli Alimentari, Esame della bioimpedenziometria, Test Intolleranze Alimentari

Mercoledì – Giornate Promozionali

Giovedì – Esame del Capello e del cuoio capelluto, Trattamenti di Bellezza Viso e Corpo

Venerdì – Esame circolazione venosa

BARONISSI

Lunedi – Consigli Alimentari, Esame della bioimpedenziometria, Test Intolleranze Alimentari

Martedì – Consigli Alimentari, Esame della bioimpedenziometria, Test Intolleranze Alimentari

Mercoledì – Esame del Capello e del cuoio capelluto, Trattamenti di Bellezza Viso e Corpo

Giovedì – Test Prevenzione Apoteca Natura

Venerdì – Esame del Capello e del cuoio capelluto, Trattamenti di Bellezza Viso e Corpo